Эти знаки Зодиака будут грести деньги лопатой в ближайшие дни

Вместо того чтобы ждать, когда обстоятельства станут благоприятными, вы сами создаете их.

С 23 января 2026 года четыре знака Зодиака ощутят приток удачи и возможностей. В пятницу Марс переходит в Водолей, принося взрывную энергию, идеально подходящую для воплощения заветных желаний, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Марс – это сила и решительность, а Водолей – свобода и идеи. Вместе они разжигают внутреннюю мотивацию и дают толчок к действию. Вместо того чтобы ждать, когда обстоятельства станут благоприятными, вы сами создаёте их. С этим сочетанием планет ваше стремление к большему становится топливом для значимых достижений. В пятницу эти знаки почувствуют, что ничто из приложенных усилий не проходит зря.

Овен

Овен, 23 января вы окажетесь в окружении новых людей, которые будут вдохновлять вас и расширять кругозор. Вы почувствуете, что социальные связи могут принести больше пользы, чем одиночные усилия дома. Вы будете выбирать компании, где люди стремятся к развитию, обучению и новым знаниям.

В этот день вы подключитесь к полезным онлайн-группам, подпишетесь на рассылки о финансах и личностном росте. Вы исключите из своей жизни демотивирующие источники и займётесь тем, что реально приносит прогресс. Ваши действия направлены на изобилие, и энергия Марса помогает двигаться к успеху уверенно и целеустремлённо.

Скорпион

Скорпион, 23 января станет тем днём, когда жизнь начнёт складываться иначе. Марс в Водолее принесёт свежую динамику в вашу домашнюю и семейную сферу. Ваше присутствие будет поддержкой для близких – люди вокруг чувствуют вашу силу и надёжность.

Сегодня вы будете мотивировать окружающих, раскрывать их потенциал и получать помощь в ответ. Всё идёт в русле победы и гармонии: оставайтесь собой и действуйте в соответствии с внутренней энергией. День обещает быть продуктивным и вдохновляющим.

Рыбы

Рыбы, для вас 23 января акцент на связях и общении. Марс в Водолее даёт толчок к новым знакомствам, активности в сообществе и возможности расширять влияние. Вы используете контакты для реализации идей, участия в событиях и даже волонтёрских проектах.

Даже если вы интроверт, понимаете, что вовлечённость и активность открывают новые возможности. Помощь другим и решение их проблем создаёт поток удачи и способствует изобилию. В этот день ваши щедрые действия возвращаются сторицей и укрепляют мышление изобилия.

Дева

Дева, для вас 23 января важны действия в соответствии с целями. Вы цените системный подход и стремитесь делать то, что обещали, а не просто планировать. Ваши мечты и надежды требуют решительных шагов, и Марс в Водолее приносит вдохновение для их воплощения.

Сегодня вы почувствуете, что всё складывается правильно: энергия Марса подталкивает к активным действиям, даёт искры креатива и помогает соединить мысли и поступки. Этот день открывает путь к гармонии, продуктивности и реальным достижениям.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат редкий шанс на перемены.

Вас также могут заинтересовать новости: