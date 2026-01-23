Кейт Миддлтон в Шотландии напугала охрану неожиданным поступком (видео)

Принцесса резко изменила направление движения, чтобы пообщаться с поклонницей.

Во время официального визита в Шотландию Кейт Миддлтон удивила не только поклонников королевской семьи, но и собственную команду.

Как пишет People, 20 января принц Уильям и принцесса Уэльская посетили город Стерлинг, где побывали в мастерской "Radical Weavers", чтобы привлечь внимание к сохранению традиционного шотландского наследия. После мероприятия супруги пообщались с людьми, которые пришли посмотреть на них.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как 44-летняя Кейт машет рукой, направляясь к автомобилю, однако внезапно останавливается, указывает на толпу и быстро возвращается назад. Неожиданный маневр явно застал врасплох ее команду сопровождения.

Принцесса Уэльская спонтанно побежала к поклоннице, чтобы не упустить возможность поздороваться лично, после чего приняла от нее букет красных гвоздик и согласилась на совместное фото.

Импровизированный "забег" в черных сапогах на каблуках стал не единственным активным моментом дня. В ходе того же визита Кейт приняла участие в дружеском соревновании по керлингу в Национальной академии керлинга - и даже обыграла принца Уильяма.

Этот жест напомнил поклонникам, как в январе прошлого года Кейт остановила свой кортеж в Уэльсе, чтобы поздороваться с трехлетней девочкой Лили-Роуз, которая громко звала ее.

Напомним, накануне Рождества появилось видео, в котором Кейт Миддлтон вместе с дочерью Шарлоттой исполнили на фортепиано композицию "Together at Christmas".

