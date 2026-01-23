'Пленки НАБУ' появились для срыва оборонных проектов, – Кульпа

Бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа считает, что появление таких разработок способно превратить Украину в полноценного мирового игрока.

Публикация так называемых "пленок НАБУ" состоялась одновременно с объявлением ракетной программы президента Владимира Зеленского и имела целью нанести удар по репутации компании Firepoint и свернуть развитие украинского оборонного производства. Именно эту роль и выполнили в НАБУ.

Такое мнение высказал Пётр Кульпа, бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО и экс-заместитель госсекретаря Министерства экономики и труда Польши, в интервью Елене Думе.

По его словам, в этот период он находился на международной выставке оборонной промышленности в Кельце (Польша) и был непосредственным свидетелем дальнейших событий.

Видео дня

"Сразу пошел репутационный удар по Firepoint, чтобы не допустить сотрудничества. Таким образом был нанесен удар по сотрудничеству компании с другими странами, в частности с Польшей. Я говорю об этом с полной ответственностью", – заявил Кульпа.

По словам дипломата, украинская армия сегодня является самой сильной в Европе. Появление таких разработок способно превратить Украину в полноценного мирового игрока.

Несмотря на то, что Россия пытается противодействовать этому всеми возможными методами, такая перспектива не выгодна даже для Соединенных Штатов. Собственное производство ракет Украиной способно кардинально изменить баланс безопасности в Европе.

"Все поняли, что если Украина будет способна производить две, три, пять, десять таких ракет в день, как фирма показывала свой потенциал, это меняет всю геополитику в Европе. Представьте, что в Украине есть три или пять тысяч таких ракет. Тогда все эти гарантии безопасности, разговоры и так далее становятся ненужными", – сказал он.

По словам Кульпы, наибольшую обеспокоенность вызывает именно сильная украинская армия и способность Украины самостоятельно производить современные технологии.

"Мы сразу увидели это в предложениях по мирным переговорам, где появляются и, поверьте, будут появляться ключевые не количественные, а качественные ограничения украинской армии", – отметил дипломат.

Вместе с тем, по словам Кульпы, эти процессы напрямую влияют и на мировой рынок вооружений.

"Это группы интересов, которые сидят на устаревших платформах обороны, типа танков. Это то, что уже отстало, но деньги они получают реальные", – заявил он.

По мнению дипломата, в этой истории НАБУ выполняет роль инструмента давления и сбора информации.

"Случилось так, что на основе документации, которую они получили от компаний, были написаны доносы во все посольства западных стран в Киеве о том, что компания Firepoint якобы использует не свои авторские права для производства ракет. Такие доносы можно было создать только на основе документации, которая была у них на руках. Вторая документация была в СБУ. С вероятностью 99% это происходит из НАБУ", – заявил Кульпа.

Он рассказал о случае, когда, вероятно, речь шла о похищении технологий.

"Один из выпускников, производитель дронов, рассказал мне, что к нему пришло НАБУ под видом финансовой проверки. Финансы их вообще не интересовали. Они забрали техническую документацию. Когда он смотрел на авантюру против Firepoint, то понял, что речь идет о банальном хищении технологий", – сказал он.

Кульпа убежден, что деятельность НАБУ не соответствует заявленной цели.

"Это агентурный орган, который не является органом украинского государства. Задекларированная цель НАБУ, борьба с коррупцией, является лишь предлогом для сбора рычагов управления над людьми, занимающими должности", – заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: