Новый модный тренд вытесняет фаворитов прошлых лет - как его носить (фото)

Хитом сезона уже становятся юбки с зебровым принтом.

Мода на животные принты продолжает эволюционировать. Если раньше фаворитом оставался леопард, то зимой 2026 года в центре внимания оказался зебровый принт.

Как отмечает Who What Wear, черно-белый узор постепенно вытесняет более привычные леопардовые и коровьи мотивы, предлагая более сдержанный вариант для повседневных и выходных образов. Зебровые юбки уже заметно выросли в популярности в онлайн-магазинах и социальных сетях, превращаясь в один из ключевых трендов на стыке зимы и весны.

Авторы связывают интерес к этому принту с сезонным переходом к более легкому гардеробу. Юбки становятся альтернативой брюкам и джинсам в период, когда погода постепенно позволяет отказываться от многослойности. Зебровый узор при этом хорошо сочетается с базовыми вещами - трикотажем, кожаными куртками, спортивными ветровками и классическими пальто.

В тренде как мини, так и миди-модели: от прозрачных и декорированных пайетками до более сдержанных вариантов для ежедневной носки. Издание обращает внимание, что этот принт органично продолжает популярность гороха, который был одним из доминирующих мотивов прошлого лета, одновременно добавляя образам отсылку к эстетике 1990-х.

Популярность зебрового принта подтверждают и поисковые запросы, ведь интерес к этому элементу гардероба, по данным издания, вырос более чем на 110%.

