20 января 2025 года состоялось восшествие на "трон" 47-го президента США на второй срок. Он получил максимальную полноту власти, ведь контролирует сразу обе палаты Конгресса и назвал себя "королем".

Итоги года его правления стоит начать с переговорной стратегии Трампа, которую уже "расшифровали" – запугивание/шантаж, затем отступление, а впоследствии – соглашение, где США получают что-то в обмен на то, что просто ничего не сделают. Рэкет мирового уровня. А еще потом идет какая-то манипуляция, которая дает возможность выйти из предыдущих договоренностей и запускает цикл переговоров заново, но уже с других позиций и с еще большими требованиями к "партнеру".

Кстати, концепция ТАСО (Trump always chickens out, с англ.: "Трамп всегда сдается") в отношении тех, кто не сдался под первым давлением, на этом фоне выглядит вполне логичной. Ведь все эти запугивания – это лишь прелюдия перед реальными переговорами, если вы сразу не "посыпались". И здесь, как ни странно, примером может служить Дания и конфликт вокруг Гренландии.

Видео дня

Гренландия, географически, является продолжением американского континента, на который претендуют США по доктрине Монро. Поэтому примерно каждые 50 лет американцы "покупают" Гренландию. Пока что – не слишком удачно.

Однако американцы никогда не уходят с пустыми руками.

Так, в 1917 году Гренландия снова не продалась. Но американцы тогда купили у Дании Виргинские острова, которые с тех пор называются Американские Виргинские острова. Они не являются штатом, но имеют статус "заморской территории" – типа "владения за пределами страны". Что очень удобно, если вам нужно обустроить подконтрольный офшор или "ручную" страну флага для судоходства.

После Второй мировой войны снова был "момент продажи" Гренландии. Но нет смысла платить за то, что ты уже контролируешь, и поэтому сделка не состоялась. Так что же еще нужно Трампу? А нужна ему "величие". Нужна страница в учебнике истории. Но на форуме в Давосе он снова сделал фирменное ТАСО – заявил, что военную силу не применит, а сделка по Гренландии "уже близка".

Пишут, что США получат не всю Гренландию, а только землю под военными базами США. Такой компромисс предложил Рютте. Это так называемый "кипрский сценарий", откуда британцы ушли после признания острова независимым, но территорию под базами решили оставить себе как заморские владения. И сейчас начинается новый этап торгов – а где же, собственно, американские базы на той Гренландии заканчиваются?

В общем, заявления об этой сделке Трамп делал откровенно миролюбиво, что очень контрастировало с предыдущими. Почему Трамп сделал ТАСО? Потому что во вторник стало известно, что датский пенсионный фонд AkademikerPension продает американские облигации на 100 млн долларов.

Датские пенсионеры оказались более решительными, чем вся та "коалиция нежелающих", которая отправляла кучку солдат для демонстрации солидарности Европы, но сбежала, как только Трамп пригрозил пошлинами.

Если Европа, которая держит около трети огромного американского долга, продаст внезапно все долговые бумаги США, то американцы просто не смогут их выкупить одновременно. И наступит дефолт. Прямо под выборы. Поэтому снова ТАСО. В прошлом году Трамп во время "таможенных войн" неистово давил на японцев. До тех пор, пока они не поступили так же с ценными бумагами, чем нащупали "ахиллесову пяту" Трампа.

Пример Гренландии является просто хрестоматийным для современности развитого трампизма. Потому что он показывает подходы США к "сделкам", которые Трамп проводит в ритме вальса на "раз-два-три" ("угроза – отступление – реальные переговоры"), показывает слабость Европы как объединения, но и решительность отдельных стран на национальном уровне.

Именно решительных Трамп признает, хотя и не равными, но все же партнерами. Поэтому же он так презирает Европу, которая неспособна к решительным действиям, имея для этого все ресурсы. Поэтому он так обожает диктаторов и автократов. Потому что они "сильные" и решительные. Хотя и воюет с ними кое-где.

Наиболее красноречиво подходы Трампа описал в Давосе губернатор Калифорнии Ньюсом, который сравнил его с "тиранозавром рексом", при встрече с которым ты "или паришься, или он тебя съест". В общем, демократ Ньюсом очень хейтил европейцев в Давосе за их слабость и пассивное "соучастие" в экспансии Трампа. Достаточно мощная заявка на лидерство в демпартии, которая тоже ведет свою предвыборную кампанию.

Эти подходы мы ощутили на себе. Для нас все началось с попытки "помирить" Украину с РФ – за счет уступок исключительно с украинской стороны.

Но не пошло это дело из-за того, что президент Зеленский посмел сказать "нет" (что вызвало настоящую истерику Венса в Овальном кабинете), а также Путин захотел значительно больше, чем мог дать Трамп.

Чтобы нас принудить, Трамп "обрезал" нам весной все, что только мог – военную помощь, разведку, даже продажу вооружений. Не сработало – Украина не "посыпалась", потому что на нашу сторону встали европейцы, которые хоть и не слишком решительны, но хорошо понимают, чем им грозит победа Кремля, и поэтому всегда готовы подставить нас под гнев конкурента (хоть РФ, хоть США – лишь бы не самим жар грести). Впрочем, искренне благодарим и за такую поддержку. Ведь все мы в одной лодке.

Было еще соглашение о недрах, которое тоже начиналось с "нахрапу", но закончилось тем же – Украина выдержала первое давление, после чего начались реальные переговоры и итоговое соглашение получилось более-менее цивилизованным. А не кабальным.

И теперь уже сам Трамп, сделав ТАСО, вынужден "печь пряники" и для нас, а не только для Кремля, чтобы побудить нас отдать Путину Донбасс и пойти на другие уступки. Отсюда разговоры о "зоне свободной торговли" с США для Украины, о "гарантиях безопасности на уровне 5 статьи" (которая уже не действует), о "вступлении в ЕС уже в 2027 году" (что вообще вне компетенции США) и т.д.

Но это все "стеклянные бусы" в обмен на наши реальные потери. Потому что никакие гарантии "под честное слово" Трампа или зоны свободной торговли (после его игнорирования всех уже подписанных ЗСТ с другими странами) не могут быть нам интересны, учитывая цену, которую от нас требуют. Но вектор верный. И чем ближе будут выборы в США, тем более уступчивым будет "король". Потому что американский избиратель выступает за большую поддержку именно Украины, а не Кремля, а мнение электората – это единственное, с чем считается Трамп.

Прошедший "год Трампа" стал также показательным для россиян, которые бросили все силы, чтобы тот победил на выборах-2024 и отдал им ту желанную победу над Украиной, которую они не способны получить на поле боя. Да, в отношении Украины американский лидер действительно готов идти на любые уступки (чужое ему отдавать не жалко), но в отношении всего остального Трамп оказался для РФ не таким удобным. Потому что он останавливается только там, где его остановят – а Кремль на это уже не способен.

Главными целями Трампа являются дешевая нефть под выборы (потому что цена галлона бензина является главным эквивалентом успеха власти для рядового американца) и зона влияния на "широкое западное полушарие", которое он трактует от Тайваня до Гренландии. Плюс свои зоны влияния для тех партнеров, которые готовы Трампа поддерживать. А донором этих "зон влияния" становится преимущественно слабый Кремль.

Пока "король" Трамп водит перед носом старого осла Путина "морковкой" в виде Донбасса, американцы, вместе с младшими партнерами по будущему "Совету мира", забирают одну зону влияния россиян за другой.

Беспомощность Кремля действительно поражает. Все, что они могут делать, это усиленно бомбить украинскую энергетику и поставки масла, чтобы демонстрировать болотным людоедам хоть какую-то наглядную "качалку". Но параллельно теряют Кавказ, Центральную Азию, Латинскую Америку, на очереди – Куба, затем – Африка.

Путин уже не смог спасти Асада в Сирии (хотя эти процессы начались еще до Трампа, именно президент США позволил разделить эту страну на зоны влияния между Турцией и Израилем, вытесняя оттуда россиян и иранцев), он откровенно "слил" Мадуро в Венесуэле (из-за чего уже начались "терки" россиян с китайцами, ведь старшему товарищу Си Путин обещал совсем другое), не помог Путин и иранскому режиму. И это, вероятно, только начало, ведь 2026-й – это год, в который РФ входит с почти пустым кошельком.

Кстати, о зонах влияния. Сирия наглядно показала, как Трамп "сливает" своих прокси – курдов новой протурецкой сирийской власти, чтобы Турция вошла в региональные и глобальные проекты США. Параллельно же поддерживает создание своих прокси для Израиля в той же Сирии, а также в Сомали (прямо напротив Йемена).

Как и курдов, Трамп "слил" венесуэльскую оппозицию и иранский протест, который аятоллы утопили в крови и начали целый парад публичных казней. Пообещав, что "поддержка уже идет", Трамп не сделал ничего, надеясь на сделку с иранским руководством по "венесуэльскому сценарию" (это когда главный диктатор "исчезает", а его место занимает американская марионетка). Сейчас это приносит выгоду США, но в будущем делает ставку любых протестующих на Вашингтон почти самоубийственной (поэтому вряд ли будет много желающих поддерживать Штаты).

Подобные намеки на смену власти американский лидер делал еще целому ряду стран – от Кубы до ЮАР. А также странам ЕС – чтобы те развалили ЕС и создали что-то новое, подконтрольное Вашингтону (это даже зафиксировано во внешней доктрине США).

Все это является новым этапом для мира, который создал Дональд Трамп, и квинтэссенцией которого является "карманная ООН" в виде "Совета мира".

И хотя эта инициатива якобы о мире, но на самом деле – о распределении зон влияния, что невозможно без войн. О мире, где будут "сильные" (те, кто готов заплатить Трампу по миллиарду), "слабые" (те, кто будет иметь временное членство на 3 года), и, собственно, их "зоны влияния" – те, кто вообще права голоса не будут иметь.

Кстати, должность председателя Совета будет за Трампом пожизненно, как пишут СМИ, и она не привязана к его статусу президента США. Даже в случае импичмента Трамп планирует остаться лидером этой "ООН для сильных". Да, он уже готовит "запасной аэродром", чтобы "царствовать" пожизненно.

Показателен список участников, которые уже согласились (а это прежде всего Азия – уже шутят, что это будет "СНГ+", что снова указывает на потерю влияния РФ) и которые отказались (а это преимущественно страны ЕС и прозападные страны Британского Содружества). Пригласили туда и саму РФ, но Путин предложил под это разблокировать миллиард российских долларов в США – снова хитрит (потому что это будет прецедент размораживания активов на Западе).

Украину пригласили тоже, но, учитывая, что "Совет мира" – это альтернатива ООН и целенаправленный удар по ЕС, то это для нас неудобная растяжка. Особенно на фоне того, что ЕС не предлагает никакой действенной альтернативы, что и привело к резкой критике Зеленского в Давосе. Потому что чтобы мы и другой демократический мир поддержали ЕС против Трампа, сам ЕС должен хоть что-то предложить.

Премьер Канады тоже на это намекал в своем крайне резонансном выступлении, говоря о "новой эпохе". Но опять без конкретных предложений. Даже сама Урсула фон дер Ляйен на это намекала, но тоже не предлагала никаких конкретных действий. Все в Европе и демократическом лагере понимают, что перемены назрели. Но им не хватает воли на какие-либо резкие движения.

Все, что они могут, это, в противовес Трампу, усиливать свое сотрудничество с его "зоной влияния" (через голову Трампа) и Китаем. Та же Канада и ЕС почти одновременно достигли новых торговых соглашений со странами Латинской Америки, идут переговоры с постсоветскими странами Центральной Азии и Ближнего Востока, и, главное, восстанавливают контакты с Китаем.

Очевидно, что если Трамп налаживает отношения с врагом ЕС – Россией, то у ЕС просто нет альтернативы, кроме как усиливать контакты с КНР, МЕРКОСУР, ЮАР и другими "противниками" американской доктрины передела мира. Но это все равно не слишком мощно, ведь Трампа другие страны боятся значительно больше, чем пассивного ЕС.

Показательно, что из-за этого проблемы получает не Трамп, а Украина. Протестуя против ЗСТ с Латинской Америкой, "польские фермеры" в очередной раз решили... заблокировать границу с Украиной. Нас выбрали не из-за топографического кретинизма (где мы, а где Латинская Америка), а именно потому, что Украина является болезненным местом для Еврокомиссии.

Мир действительно вступил в новую эпоху перемен, а мы оказались на их острие.

Со всем негативом, но и с преимуществами – ведь мы лучше подготовлены, чем кто-либо в безумном новом мире, где действует право сильного, главный актив – это армия, а оружие является "новой нефтью".

В "прежнем" мире мы были "лишними". Но теперь у нас есть возможность и все аргументы, чтобы заявить о себе в полной мере. Конечно, если не упадем на этом пути, ведь мир признает только тех, кто устоял и доказал свое лидерство. Главное для нас – держать строй и делать свою "работу над ошибками", чтобы усилить собственные "акции" и влияние.

Для нас и Европы новый "год Трампа" – это не только время рисков, но и время новых возможностей. Но чтобы их получить, мы должны поработать над собой. И затем вместе стать новым глобальным центром силы, с которым даже "Совет мира" будет вынужден считаться. Катализатором процессов станет 2026 год, когда начнется самое интересное.

Андрей Попов