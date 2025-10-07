Спутниковые снимки опровергли заявления Москвы об уничтожении украинских дронов - под российский удар в Черниговской области попали гражданские зерновозы.

Российские войска на прошлой неделе совершили массированную атаку в Черниговской области, заявив, что уничтожили колонну украинских беспилотников и их операторов. Однако анализ спутниковых снимков и данных украинских служб свидетельствует, что под удар попали гражданские грузовики, которые перевозили зерно, а не военную технику, пишет Business Insider.

Министерство обороны России утверждало, что в результате авиаудара якобы было уничтожено 20 грузовиков со "100 дальнобойными дронами" и ликвидировано 60 украинских военных. В то же время Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что атака уничтожила зерновозы, а погиб гражданский водитель.

"Это очередная попытка оправдать удар по гражданским целям и скрыть смерть мирного человека", - заявили в Центре.

На опубликованном Россией видео видны десятки грузовиков, припаркованных вдоль дороги среди поля, по которым наносят удары. Однако, как отметили украинские и британские аналитики, никаких дронов, военных или технической инфраструктуры на кадрах нет.

Британский аналитик Кайл Глен из Центра информационной устойчивости, который изучил спутниковые снимки за несколько дней до и после удара, подтвердил:

"Это похоже на колонну грузовиков, перевозивших урожай. Не видно ничего, что могло бы свидетельствовать о военной цели".

По его словам, на снимках от 25 сентября аэродром в этом районе был пустым, а уже 27-30 сентября там шли сельскохозяйственные работы. Это свидетельствует, что скопление техники связано со сбором урожая, а не с подготовкой к запуску дронов.

"Нет никакого смысла, чтобы украинцы стояли там четыре дня с дронами, ожидая, пока по ним ударят россияне", - иронично заметил Глен.

Министерство обороны РФ не прокомментировало, знали ли военные, что ударяют по гражданскому транспорту.

Эксперты отмечают, что после серии украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы Москва пытается демонстрировать "ответ", даже ценой гражданских жертв.

"Похоже, они просто охотятся на все, что видят, и не проверяют дважды, прежде чем нажать кнопку запуска", - подытожил Глен.

Как сообщал УНИАН, 5 октября россияне массированно атаковали Украину, нацелившись на объекты критической инфраструктуры. Вследствие атаки россиян в разных областях известно о попаданиях и жертвах.

Более 50 ракет и около 500 дронов РФ запустила по Украине сегодня. Известно о 5 погибших и 10 раненых, сообщил президент Владимир Зеленский.

