РФ запустила по Украине более 50 ракет и около 500 дронов, - Зеленский

Россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей.

Более 50 ракет и около 500 дронов РФ запустила по Украине сегодня. Известно о 5 погибших и 10 раненых. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой - более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Били крылатыми ракетами, "Шахедами" и в том числе "Кинжалами". Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом", - отметил он.

По словам главы государства, по состоянию на сейчас известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки.

"К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на местах, где это нужно, продолжаются спасательные и восстановительные работы.

"Постоянно получаю доклады от министра внутренних дел Игоря Клименко и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, руководителей областных военных администраций, главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Ожидаю максимально оперативную и качественную работу чиновников над ликвидацией последствий в пострадавших регионах", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский добавил, что сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей.

"Нужно больше защиты, быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться", - написал президент.

Атака на Украину - детали

Как сообщал УНИАН, россияне ночью массированно атаковали Украину, нацелившись на объекты критической инфраструктуры. В результате атаки россиян в разных областях известно о попаданиях и жертвах.

Так, глава Львовской ОГА Максим Козицкий информировал о 4 погибших и 4 раненых в области. Козицкий добавил, что россияне более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами. Поврежден ряд объектов, в частности жилые дома.

В Черкасской области в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов - без света.

