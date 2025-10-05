На Львовщине четыре человека погибли.

Россияне ночью массированно атаковали Украину, нацелившись на объекты критической инфраструктуры. В результате атаки россиян в разных областях известно о попаданиях и жертвах.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по предварительным данным, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине два человека погибли, еще два - травмированы.

Вскоре он сообщил, что количество жертв возросло - известно уже о 4 погибших и 4 раненых.

Козицкий добавил, что россияне более пяти часов терроризировали область комбинированными ударами. Поврежден ряд объектов, в том числе жилые дома.

Под атакой БПЛА находилась также Черкасская область.

"Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге - из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ. В Черкасской области работали силы и средства ПВО: 13 российских БпЛА обезвредили. Травмированных нет. Это самое главное", - отметил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

В то же время, по его словам, в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов без света. Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают.

На Черниговщине россияне снова атаковали объекты инфраструктуры

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов.

"Ситуацию контролируют соответствующие службы", - говорится в сообщении.

На Ивано-Франковщине целью РФ была критическая инфраструктура.

"Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. Работали Силы противовоздушной обороны. Целью были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет: на этот час за помощью никто не обращался. В одной из громад области в результате атаки частично поврежден жилой дом", - сообщила руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Кроме того, в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект.

"В результате ночной вражеской массированной атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект. По информации по состоянию на сейчас пострадавших нет", - отметили в ОГА.

Российская атака по Украине 5 октября

Как сообщал УНИАН, россияне ночью массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками и крылатыми бомбами, в городе значительные разрушения домов и инфраструктуры, есть пострадавшие.

Мэр Запорожья Иван Федоров информировал о не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами. В некоторых районах города начались перебои со светом и водой, на территории одного из предприятий возник пожар.

По состоянию на утро, по сообщению Федорова, известно о 10 пострадавших и одном погибшем человеке. От вражеских ударов пострадали 3 района города. В частности, повреждены восемь многоэтажек, восемь частных домов и нежилые здания.

