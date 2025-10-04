Есть раненые среди пассажиров и работников Укрзализныци.

Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде Сумской области, попав в пассажирский поезд. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры", - сообщил он.

Сейчас продолжается спасательная операция, работают спасатели, медики и все экстренные службы.

Как сообщила "Суспільному" в.и.о. председателя Шосткинской РГА Оксана Тарасюк, в результате атаки пострадали около 30 человек. Раненых отвезли в больницу, их количество уточняется.

Обновлено 13.16. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, Россия ударила по вокзалу дважды.

"Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского. Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал - на этот раз попали в электровоз поезда Киев-Шостка", - рассказал он.

В Укрзализныце добавили, что среди пострадавших - кассир поезда и трое детей. "Нашей пострадавшей сотруднице (кассирше пригородного поезда) и пострадавшим пассажирам (среди них трое детей) оказывается медицинская помощь в больницах", - отметили в ведомстве.

Российские атаки

В последнее время российские оккупационные войска усилили атаки на украинскую железнодорожную инфраструктуру. Так, 1 октября из-за обстрелов в Сумской области были повреждения инфраструктуры и обесточивание. А 30 сентября россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине.

Ранее председатель правления УЗ Александр Перцовский рассказывал, что Россия систематически бьет по украинской железной дороге. По его словам, почти каждую ночь враг применяет для этого в среднем шесть-семь дронов-камикадзе "Шахед".

Также директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что россияне наносят массированные удары по энергетическим объектам Украины, которые отвечают за распределение электричества в регионах. Он пояснил, что это приводит к отсутствию света в разных областях.

