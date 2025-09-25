План Украины — заморить российскую военную машину "голодом".

Изначально Украина практически полностью зависела от импорта вооружения со стороны западных союзников. Сейчас же воюющая страна ежегодно производит миллионы дронов — больших и малых — а также другие виды вооружений. Они используются прежде всего на фронте, где мешают оккупантам добиться крупных успехов в этом году.

Кроме того, Украина с помощью морских дронов освободила Черное море от российских кораблей. А еще они применяются для ударов по дальним целям глубоко в России. Причем настолько часто, что многие украинцы уверены: ущерб может оказаться достаточным, чтобы заставить Москву завершить войну, пишет The Atlantic.

К примеру, недавно снова был поражен газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Астрахани — один из крупнейших газохимических комплексов в мире и важный источник бензина и дизеля. А еще один удар пришелся по ключевому участку нефтепровода в Брянске. СМИ сообщает, что, предположительно, этот оптимизм президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу, который накануне вновь изменил курс своей администрации и заявил, что Украина "в состоянии бороться и вернуть себе всю территорию в первоначальном виде".

Дальнобойные возможности Украины

Компания Fire Point, которая специализируется на оружии для дальнобойных атак, производя крупные дроны, способные преодолевать до 1 400 километров и находиться в воздухе до семи часов, совсем недавно привлекла внимание своей новейшей разработкой — крылатой ракетой Flamingo, поражающей цели на расстоянии до 3 000 километров.

Эти возможности вывели компанию на передний край самой амбициозной украинской стратегии — кампании по нанесению ущерба российским НПЗ, нефтепроводным станциям и другим экономическим объектам, прежде всего в нефтегазовой сфере.

СМИ пишет, что Трамп до сих пор так и не оказал на Россию реального давления и постепенно снимает санкции администрации Байдена, просто не обновляя их. Поэтому, атакуя нефтегазовую отрасль, украинцы фактически накладывают "санкции" своими руками.

Эта кампания — не новинка, по словам украинского офицера, отвечающего за координацию дальнобойных ударов. Он отметил, что "спорадические" попытки бить по целям в глубине России начались сразу после полномасштабного вторжения России. После того как Украина получила несколько американских дронов в рамках программы Phoenix Ghost, работа стала более серьезной. Однако дроны США, созданные для других войн, оказались уязвимыми к российским средствам РЭБ, а Вашингтон ввел ограничения на их использование.

Тем не менее эти поставки вдохновили на создание украинских дальнобойных дроновых подразделений. Благодаря новым технологиям и росту производственных мощностей количество атак на российской территории резко увеличилось. По словам офицера, подразделения дальнобойных дронов Украины теперь совершают несколько десятков ударов по России каждую ночь.

Украинский офицер отметил, что еще в начале войны его коллеги поняли: смерти российских солдат не останавливают Кремль. "Россия способна выдерживать чрезвычайно высокие потери в людях. Им все равно на человеческие жизни", - подчеркнул он и добавил, что "потеря денег для России болезненна".

Эти деньги нужны, чтобы поддерживать олигархическую систему и "подкупать" солдат. Поэтому естественно, что Украина должны уменьшить объем денег, который есть у оккупантов. Ведь основной источник доходов российского бюджета — нефть и нефтепродукты.

Результат: общий объем экспорта нефти из России сейчас на минимуме с начала войны, а внутри страны у россиян начинает заканчиваться топливо.

