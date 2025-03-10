После начала российско-украинской войны оружие нашей стране поставляли по меньшей мере 35 государств мира.

За период 2020-2024 годов Украина стала крупнейшим импортером вооружений в мире, увеличив свои импортные поставки почти в 100 раз по сравнению с периодом 2015-2019 годов. Об этом в своем отчете сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Украина оказалась единственной европейской страной среди ТОП-10 импортеров оружия в 2020-2024 годах, хотя многие другие европейские государства значительно увеличили закупки вооружений. Общий импорт вооружений в Европу за этот период вырос на 155%.

По подсчетам специалистов, наша страна получила 8,8% мирового импорта оружия в 2020-2024 годах. Большинство основных типов вооружений поступали из США (45%), Германии (12%) и Польши (11%).

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Всего после начала российско-украинской войны оружие нашей стране поставляли по меньшей мере 35 государств мира.

Торговля оружием - главные тенденции

Специалисты отмечают, что российско-украинская война помогла США усилить доминирование в мировой оружейной промышленности.

В период с 2020 по 2024 годы экспорт американского оружия вырос более чем на одну пятую, если сравнивать с предыдущим пятилетним периодом. Согласно новым подсчетам, он достиг 43% от общемировых объемов.

Франция, которая контролирует 9,6% мирового рынка оружия, обошла РФ (7,8%) и вышла на второе место. Напомним также, что согласно предварительным оценкам, экспорт российского оружия за последние годы упал на впечатляющие 93%.

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