После своей "проверки" кораблю разрешили продолжить движение.

Сегодня, 13 августа, около 06: 40 в юго-западной части Черного моря военные Черноморского флота России открыли "предупредительный огонь", чтобы остановить и проверить сухогруз "Сукра Окан". Это судно под флагом Палау направлялось в украинский порт Измаил.

Как сообщило Минобороны страны-агрессора РФ, огонь велся с патрульного корабля "Василий Быков".

"На требование остановки для досмотра на перевозку запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия", - пишут россияне.

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После этого, они подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих для осмотра судна.

"По результатам радиопереговоров, судно застопорило ход, обзорная группа высадилась на сухогрузное судно. После завершения работы обзорной группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил", - добавили в ведомстве.

Ситуация в Черном море

Как сообщал УНИАН, 17 июля РФ официально заявила о выходе из зернового соглашения. Позже оккупанты объявили, что будут топить любые гражданские суда, которые идут в украинские порты через Черное море, поскольку торговые суда якобы перевозят оружие и боеприпасы.

Впоследствии в порты на Дунае, что в Одесской области, прошли три иностранных гражданских судна под погрузку. Тогда появилась информация, что это - "прорыв блокады".

Представитель ВМС ВСУ рассказал, что то, что сейчас делают россияне в Черном море, назвать полноценной блокадой нельзя.

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