Россия докладывает о захвате Приволья Донецкой области: в ВСУ отреагировали

Также военные рассказали о ситуации в Покровске и Мирнограде.

Министерство обороны страны-оккупанта России заявило о якобы захвате населенного пункта Приволье Донецкой области. В Вооруженных силах Украины это опровергли.

Как отметили в Группировке войск "Схід", Приволье находится под контролем Сил обороны. Украинские подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах.

"Заявление Минобороны государства-агрессора о якобы захвате Приволья не соответствует действительности и является элементом информационно-психологических операций и направлено на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует", – подчеркнули военные.

Отмечается, что на Славянском направлении также продолжается оборона населенного пункта Закитное. Враг проводит постоянные штурмовые действия, но успеха не имеет.

В то же время в Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города. Украинские защитники принимают меры, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага.

"Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику", – говорится в сообщении.

По данным проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись вблизи Свято-Покровского и Федоровки. Официального подтверждения этой информации не было.

Между тем, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что, по данным разведки, враг начал перебрасывать десантников на Ореховское и Гуляйпольское направления. По его словам, пополнение берут с Херсонского направления.

