Украинские десантники срывают попытки оккупантов закрепиться в Харьковской и Сумской областях.

Российские оккупационные войска усиливают давление на украинские позиции на Слобожанском направлении и пытаются создать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях. Впрочем, украинские защитники знают планы противника и эффективно им противодействуют.

Об этом сообщил спикер Восьмого корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Вадим Карпяк в эфире телеканала "Мы - Украина".

По его словам, ключевая задача украинских подразделений - не допустить реализации этих замыслов врага.

"Наша задача сейчас - не дать им создать эту "буферную зону"", - подчеркнул Карпяк.

Военный отметил, что накануне малые пехотные группы армии РФ атаковали украинские позиции в направлении Мирополья Сумской области, однако понесли потери и были вынуждены отступить.

Кроме того, по словам Карпьяка, оккупанты пытаются использовать газовую трубу, чтобы скрытно приблизиться к линии боевого столкновения. Однако эти попытки также заканчиваются провалом.

На прошлой неделе за полчаса противник потерял 18 военнослужащих, которые пытались высадиться через эту трубу. Точка выхода находится под полным контролем украинских защитников, добавил он.

Как сообщал УНИАН, украинские войска недавно продвинулись на Купянском и Покровском направлениях.

В то же время спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказывал, что оккупанты начали перебрасывать десантников на Гуляйпольское и Ореховское направления, чтобы поддержать темп наступательных действий.

DeepState утверждает, что Силы обороны отступили в Гуляйполе. Теперь бои за город идут в западной части. Аналитики отметили, что линии боевого столкновения здесь как таковой нет, ведь динамика боев насыщена постоянной инфильтрацией пехоты врага.

