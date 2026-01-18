Украинская армия добилась успеха на Купянском и Покровском направлениях: подробности от ISW

Эксперты сделали выводы, проанализировав недавние геолокационные видеозаписи.

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском и Покровском направлениях. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Свои выводы они сделали, проанализировав недавние геолокационные видеозаписи. Так, по их данным, кадры, опубликованные 15 января, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Купянска в Харьковской области.

Также они сообщили, что 16 и 17 января российские войска атаковали в самом Купянске, к северо-востоку от Купянска вблизи Двухлетней и Красного Первого, к востоку от Купянска в направлении Петропавловки, Подола и Кучеровки и к юго-востоку от Купянска в направлении Песчаного и Куриловки.

Кроме того, как утверждают аналитики со ссылкой на геолокационные видеозаписи от 17 января, Силы обороны Украины недавно продвинулись к северо-западу от Светлого (к востоку от Покровска) в Донецкой области.

По их данным, 16 и 17 января российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Покровска, к северо-западу от Покровска вблизи Гришиного, к северу от Покровска вблизи Родинского и Белицкого, к северо-востоку от Покровска вблизи Сухецкого, к востоку от Покровска вблизи Мирнограда и Ровно, а также к юго-западу от Покровска вблизи Котлиного, Удачного и Молодецкого.

По информации ISW, украинские войска недавно продвинулись или, по крайней мере, удерживают позиции в тактическом районе Доброполье - к юго-западу от Дорожного.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ опровергли заявление РФ о захвате Приволья в Донецкой области. В Группировке войск "Восток" отметили, что этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Также там сообщили, что на Славянском направлении продолжается оборона населенного пункта Закитное: враг проводит постоянные штурмовые действия, но успеха не имеет.

Спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказывал, что оккупанты начали перебрасывать десантников на Гуляйпольское и Ореховское направления, чтобы поддержать темп наступательных действий. По его словам, такие процессы свидетельствуют об ощутимом влиянии потерь врага на боеготовность подразделений на этих направлениях. Он добавил, что подкрепление россияне перебрасывают с Херсонского направления.

По данным DeepState, Силы обороны отступили в Гуляйполе. Теперь бои за город идут в западной части. Аналитики отметили, что линии боевого столкновения здесь как таковой нет, ведь динамика боев насыщена постоянной инфильтрацией пехоты врага.

