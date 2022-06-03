По словам отца погибшего матроса, он опасается, что российские силовики могут завести на него уголовное дело, и говорит, что это может быть способом заставить его замолчать.

К Дмитрию Шкребецe - отцу погибшего на уничтоженном ВСУ в Черном море российском крейсере "Москва" солдата-срочника Егора Шкребца - пришли "люди из серьезного ведомства" и забрали его ноутбук "на экспертизу".

Об этом мужчина написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как утверждает Шкребец, неназванные силовики сказали ему, что "от его имени по электронной почте (иностранной) были разосланы сообщения неким организациям с угрозами взрыва".

"Кто-то захотел сделать из меня террориста отмороженного... Аккуратно под 207 статью УК РФ подвести. Предлог абсурден, мне даже неудобно за тех серьезных, умных и действительно вежливых людей, которые вынуждены были посетить меня из-за подобной скотской фальшивки. Уходя, они принесли мне соболезнования в связи с потерей сына, мы пожали друг-другу руки", - написал Шкребец.

Сообщения, по словам Шкребца, были написаны от пользователя со скрытым IP. По словам отца погибшего матроса, сам он никаких сообщений не рассылал и ничего подобного в его ноутбуке никогда не было. Однако он опасается, что российские силовики могут завести на него уголовное дело, и говорит, что это может быть способом заставить его замолчать.

" Я не молчу и продолжаю вести какую-то деятельность в этом направлении, и заткнуть меня не получается – наверное, это и есть самая главная подвижка. Получится у меня или нет призвать их ответственности… Вы сами понимаете, я просто говорю и пишу, а рычаги все находятся в руках других людей. Если у них будет совесть и честь повлиять на ситуацию и наказать виновных, потому что есть кого наказывать, то да. С моей стороны я делаю все, что могу. Я не молчу и молчать не буду", - сказал Шкребец в разговоре с "Настоящим Временем".

Отметим, что Шкребец ранее не раз критиковал руководство Черноморского флота и обещал наказать виновных, которые допустили участие в войне с Украиной солдат-срочников, в результате чего погиб его сын.

Как ранее сообщал УНИАН, крейсер "Москва" затонул 13 апреля, после попадания в него ракет "Нептун", но российское военное руководство срывают правду о причинах и количестве погибших.

По их версии, на крейсере вспыхнул пожар, из-за чего сдетонировали боеприпасы и крейсер затонул. Впервые о погибших заговорили 22 апреля, сообщив об одной жертве и 27 пропавших без вести. При этом утверждалось, что 396 моряков спасли, а офицеры продолжат служить на Черноморском флоте.

Позже появилось видео с якобы спасенными моряками, но не все родители погибших российских моряков поверили в официальную версию.

По разным оценкам, численность экипажа "Москвы" составляла от 416 до 680 человек, в том числе, как выяснилось позже, матросы срочной службы. Подавляющее большинство матросов, вероятно, погибли, но российские власти официально считают их "пропавшими без вести" и требуют от родителей подписать документы о том, что корабль затонул в результате "катастрофы" а не в результате военных действий.