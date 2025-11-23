Также повреждены частные жилые дома.

Сегодня утром и ночью российская армия массированно атаковала Одессу и районы области беспилотниками, в частности объекты энергетической инфраструктуры.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, враг в очередной раз атаковал регион ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, которые уничтожили большинство вражеских целей, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения. В результате попаданий и падения обломков возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, которые уже ликвидированы спасателями. Повреждены несколько частных жилых домов: выбито остекление, повреждены крыши и заборы. Продолжается оценка масштабов повреждений.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Спасательные и аварийные службы продолжают работу на местах.

В региональном главке ГСЧС уточнили, что под атакой оказались как отдельные районы области, так и Одесса.

"Вследствие попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании", - пояснили спасатели.

Для ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 38 спасателей.

Как пояснили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, враг атаковал районы области и Одессу ночью и с утра. В частности, в Одессе повреждено заброшенное промышленное здание.

"Во время утренней атаки, 23 ноября, в Одесской области повреждены фасады, остекление, крыши и заборы по меньшей мере 5 частных домов", - рассказали в ведомстве.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Другие атаки оккупантов

Напомним, в ночь на 22 ноября армия РФ атаковала юг Одесской области, в том числе международный пункт пропуска "Орловка", что находится на границе с Румынией. Из-за повреждения инфраструктуры паромного комплекса "Орловки" пункт пропуска временно прекратил работу. Также на автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей. Пострадали двое мужчин, один из которых - водитель.

