Повреждены административные здания и более 10 грузовиков.

Сегодня ночью российская армия нанесла дроновой удар по югу Одесской области, в частности по пункту пропуска "Орловка", что находится на границе с Румынией, есть раненые. Об этом сообщила Одесская таможня.

Согласно заявлению, в ночь на 22 ноября обстрелами российских ударных БПЛА повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка".

"Международный пункт пропуска Орловка временно приостанавливает работу. Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий. Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", - рассказали в таможне.

По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, оккупанты массированного атаковали юг региона. Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксировано повреждение объектов гражданского назначения. Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. Также на автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей.

По предварительным данным, два человека пострадали.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, также разрушено заведение общественного питания. От вражеской атаки пострадали два гражданских лица - 62-летний и 56-летний мужчины, которых доставили в больницу. При процессуальном руководстве органов прокуратуры Одесщины начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте преступления работают прокуроры совместно с полицейскими.

Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, потерпевшие – граждане Украины, один из них – водитель грузовика.

Другие удары РФ по инфраструктуре Одесской области

Как писал УНИАН, в ночь на 17 ноября армия РФ нанесла дроновой удар по портовой и энергетической инфраструктуре юга Одесской области, в частности по Измаильскому району. Было повреждено несколько гражданских судов, в том числе иностранное - под флагом Турции, на котором произошло возгорание.

Из-за этого в Румынии эвакуировали людей из приграничного населённого пункта. По данным Euronews, произошло возгорание судна, загруженного сжиженным газом и была вероятность, что пострадает посёлок Плауру, расположенный недалеко от украинской границы. В свою очередь, госпредприятие "Администрация морских портов Украины" заявило, что после ночной атаки на порт произошло возгорание оборудования для перекачки газа, расположенного на борту судна.

