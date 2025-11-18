Недавно ВАКС изменил меру пресечения Труханову, который обвиняется в участии в "махинациях с землей".

За бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, который является фигурантом дела о "махинациях с землей", расследуемого с 2021 года, был полностью погашен залог в 42 млн грн. Внесение залога УНИАН подтвердил адвокат Труханова Александр Лысак.

В частности, по словам защитника Труханова, 12 млн грн были внесены 17 ноября.

"Залог за Труханова фактически внес адвокат Лысак", - сказал адвокат в ответ на вопрос, кто именно уплатил деньги.

В то же время адвокат добавил, что речь идет об участии более двух десятков человек, которые помогли финансово.

Как пояснили УНИАН в Одесском городском совете, первые 30 млн были внесены ранее, но еще 12 млн грн нужно было оплатить в течение пяти суток, в противном случае экс-мэр рисковал попасть в СИЗО.

Согласно сообщению САП, 7 ноября коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора и изменила меру пресечения бывшему мэру, который обвиняется в участии в преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады Одессы.

"Суд увеличил размер залога, определенный для обвиняемого, с 30 до 42 млн гривен, но отказал в удовлетворении ходатайства о заключении лица под стражу... В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов члены преступной организации разработали схему противоправной передачи земельных участков для их дальнейшей застройки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, земельные участки территориальной общины Одессы передавались в аренду в обход конкурса исключительно заранее согласованным обществам-застройщикам. Застройщики платили деньги или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивали принятие соответствующего решения на передачу в аренду указанных участков.

"Общий размер нанесенного ущерба согласно результатам экспертизы составляет 689 млн грн. Кроме того, установлены факты легализации средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных правонарушений", - заявили в САП.

Махинации с землей в Одессе - что стоит знать

Напомним, в октябре 2021 года правоохранители сообщили о подозрении в причастности к схеме по присвоению земли и бюджетных средств в Одессе 16 лицам. По данным НАБУ, фигуранты завладели активами территориальной общины и легализовали полученные доходы. В числе фигурантов был Геннадий Труханов (тогда - городской голова), тогдашний и.о. заместителя мэра Олег Брындак, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, владельцы компании-застройщика "Будова" и ее топ-менеджеры и тому подобное.

В августе 2023 года САП и НАБУ напомнили об этом уголовном производстве о "махинациях с землей". Тогда говорилось, что завершено расследование в отношении преступной организации, к которой могут быть причастны Труханов, действующие и бывшие должностные лица горсовета и т.д. В прокуратуре заявили, что среди подозреваемых - человек, который считается руководителем этой организации, и на тот момент он скрывался от следствия за пределами Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно экс-мэр Одессы получил подозрение из-за служебной халатности, которая могла привести к тому, что во время ливня 30 сентября 2025 года в Одессе погибло по меньшей мере 9 человек. Кроме него, фигурантами дела стали еще восемь человек - два заместителя городского головы, директора департаментов городского хозяйства и муниципальной безопасности, сотрудники коммунального предприятия и тому подобное. Труханов свою вину отрицает.

