РФ и Китай пытаются создать новое вооружение: эксперт про реактивные 'Шахеды'

Украине проще сбивать реактивные дроны, используя авиацию, отметил Роман Свитан.

Россия и Китай пытаются создать новое вооружение, экспериментируя с различными типами БПЛА. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, комментируя новые версии российских дальнобойных дронов с реактивным двигателем.

"То есть они будут экспериментировать. И кроме "Гераней" четвертых, пятых появятся еще и седьмые, и девятые. Они примерно похожи. То есть, есть несколько типов дронов с двумя двигателями. Или ДВС, двигатель внутреннего сгорания, или двигатель турбины, то есть реактивного плана. Естественно, противодействие будет немного разным. Двигатели внутреннего сгорания, у них малый тепловой след, поэтому их сложнее перехватывать головкой с тепловым наведением. А вот реактивный двигатель с точки зрения обнаружения и перехвата, он гораздо более приоритетен для такого рода средств поражения", – сказал эксперт.

Он добавил, что противодействовать реактивному двигателю способна любая головка с тепловым наведением, поскольку такие беспилотники оставляют большой тепловой след. В то же время скорость таких БПЛА – около 300 км/ч, что позволяет использовать против них истребители.

"Истребителю трудно выполнять перехват дрона, который движется со скоростью 150-200 км/ч. А когда она за 300 – это практически уже крылатая ракета. Истребитель, у него минимальные скорости уже сопоставимы с такого рода скоростями. И поэтому даже просто с помощью пушки можно уже работать и выполнять боевую задачу. Даже в этом смысле еще дешевле. Главное только было бы чем. Нужны ракеты, нужны самолеты, ну средства поражения", – добавил Свитан.

Российские БПЛА: важные новости

Напомним, что в ГУР недавно сообщили, что Россия впервые применила против Украины новый БПЛА "Герань-5". Как отметил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, этот беспилотник – это очередная попытка России создать бюджетный вариант крылатой ракеты. По его словам, скорость этого БПЛА, в отличие от реактивных "Шахедов", заключается, в частности, в скорости, которая составляет 500-600 км/ч.

Между тем Der Spiegel ранее сообщал, что РФ начала применять против Украины новые, более дешевые версии "Шахедов". Отмечается, что Shahed-107 дешевле и быстрее в производстве по сравнению с моделью Shahed-136. В то же время он имеет меньшую боеголовку весом около 15 килограммов.

