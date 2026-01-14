'Герань-5' по скорости почти не уступает крылатой ракете, - авиационный эксперт о новом дроне РФ

Россия получила от Ирана технологию производства реактивных дронов, которые могут запускаться с самолетов.

Россия получила от Ирана полную технологию производства реактивных дронов "Герань-5", которые по скорости и боевым возможностям приближаются к крылатым ракетам и могут запускаться с пикапов и тактической авиации. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал УНИАН, какие преимущества это может дать России, почему Москва переходит на такие решения и какую опасность это создает для Украины.

"Герань-5" имеет более мощную боевую часть, скорость, дальность, высоту и т. д. Также она может стартовать с пикапов. Какие возможности это может дать россиянам и какие сложности это может создать для нас?

Иран полностью передал России технологию производства дронов "Каррар". Речь идет не о копировании или адаптации, а именно о полной передаче технологий. Об этом принципиально важно говорить, ведь Иран является одним из ключевых поставщиков вооружения, которое применяется против Украины.

Фактически мы имеем дело с иранским дроном, который в базовой концепции предусматривал возможность несения полезной нагрузки, ее сброса и возвращения. Реактивные дроны имеют аэродинамическую, ракетообразную форму с большими крыльями и внешним двигателем, что визуально напоминает украинские ракеты "Пекло" и "Фламинго".

В российском применении этот дрон не требует никаких "креативных" сценариев, его просто используют как дрон-камикадзе. При этом по скорости он почти не уступает крылатой ракете. Он способен развивать до 800 км/ч и нести до 200 кг полезной нагрузки. Это примерно в четыре раза больше, чем у типичных ударных БПЛА. Такой массы достаточно для поражения целей на дистанции до 1000 км.

То есть мы имеем дело с очередной крылатой ракетой со стороны противника. Соответственно, и методика перехвата останется прежней – такой же, как и для других крылатых ракет. Нам нужны мобильные ПЗРК и системы, наводимые на тепловой след. Это не принципиально новая угроза. Достаточно вспомнить "Бандероль". По сути, это была аналогичная ракета, но у россиян она не пошла. Они не смогли ее довести до рабочего состояния и масштабировать. Планировался пуск из-под самолета, однако реализовать это не удалось. Именно поэтому они были вынуждены приобрести у Ирана готовую технологию. И в этом как раз и есть слабое место.

Может ли смена власти в Иране разрушить цепочку поставок "Шахедов" России?

В Иране сейчас есть серьезная политическая проблема. В случае смены власти и свержения действующего режима сотрудничество Тегерана с Москвой, скорее всего, существенно ослабнет или вообще прекратится. Передавая России технологию "Шахедов", Иран не отдал всех ключевых элементов производства. Часть критических комплектующих он и дальше поставляет сам, взамен получая от России боевой опыт применения вооружения и возможность совершенствовать собственные разработки. Фактически Москва остается зависимой от иранских поставок.

Текущая активизация передачи технологий напрямую связана с внутренним кризисом в Иране. Если раньше Тегеран действовал осторожнее, опасаясь прямого давления со стороны США, то сейчас, оказавшись в сложном положении, он ищет любые варианты маневра. Именно поэтому сотрудничество с Россией для него стало значительно проще.

Можно ли говорить, что проблемы стратегической авиации РФ заставили Россию искать альтернативу в виде "Герани-5" и других дешевых средств поражения?

В последнее время заметно сократилось количество ударов крылатыми ракетами со стратегической авиации РФ. Проблема не столько в самих ракетах, сколько в состоянии стратегической авиации как таковой. Это приводит к нехватке эффективных средств поражения большой дальности – 800-1000 км, которые можно массово применять с воздушных или наземных платформ. Наземный "Искандер-К" существует, но это чрезвычайно дорогая ракета.

Морской "Калибр" также требует вывода носителей в море.

Ранее основной акцент делался именно на стратегическую авиацию. Самолеты поднимались в воздух и запускали сразу большое количество ракет. Сегодня их ресурс исчерпан примерно на 80%. В то же время тех 20%, что остались, им хватит еще на несколько лет войны. При этом в России понимают, что в случае большой войны стратегическая авиация им понадобится, поэтому ее пытаются сохранить.

Сейчас РФ имеет возможность активно использовать тактическую авиацию и выпускать соответствующие самолеты, тогда как стратегическую авиацию фактически только поддерживают ремонтами, стараясь не тратить ее ресурс. Именно поэтому им нужна ракета, способная лететь из-под крыла на большое расстояние. "Герань-5" или "Каррар" – это дешевое оружие. Ставка исключительно на сложное и сверхдорогие оружие нерациональна. Показательный пример – недавние действия России, они применили по Украине "Орешник", который стоит более 50 миллионов долларов – с нулевым эффектом – и небольшое количество ракет и много "Шахедов" общей стоимостью около 12,5 млн долларов. И результат при этом от ракет и шахедов хорошо известен, проблемы с энергоснабжением мы ощущаем до сих пор.

Есть мнение, что "Герань-5" как замена легкой крылатой ракеты нерациональна с точки зрения технологии производства – так ли это на самом деле? Зачем Россия массово отдает предпочтение их массовому производству?

В начале полномасштабной войны ракетная промышленность РФ быстро исчерпала имеющиеся запасы и оказалась не готова к массовому производству. Впоследствии ей все же удалось частично возобновить выпуск, опираясь на старые технологии и помощь Беларуси, в частности в производстве микрочипов, ведь Беларусь долгое время не находилась под санкциями, что позволило ей скупить необходимое оборудование. В то же время пик технологических возможностей российского вооружения остался в 2007-2012 годах, а нынешнее производство основано преимущественно на устаревших решениях именно этих лет.

Нехватку баллистических ракет Россия смогла компенсировать за счет взаимодействия с Северной Кореей, которая активно включилась в этот процесс и обеспечивает ее до сих пор своими баллистическими ракетами. Сегодня Россия действительно производит ракеты, но разница принципиальная: они применяют как дорогие ракеты стоимостью миллионы долларов, так и массово используют дроны. За значительно меньшие средства они пытаются достичь подобного эффекта. Именно поэтому ставка делается не на качество, а на количество, с целью перегрузить нашу систему ПВО.

В этом смысле Россия имеет более широкие возможности для комбинированных атак. В ряде случаев дроны типа "Герань" или "Шахед" наносят не меньший, а иногда и больший ущерб, чем крылатые ракеты.

Будут ли россияне массово заменять предыдущие модификации "Герань-5"?

В этом нет необходимости, они существенно улучшили ударные "Герань" и обеспечили их связью для автономного определения координат.

В частности, на территории Беларуси развернута сеть мобильных вышек и радиомаяков, которые дроны используют в качестве навигационных ориентиров. Это принцип, подобный авиационной навигации по радиомаякам, когда GPS не является критически необходимым. Такое решение стало ответом на постоянную борьбу с нашими средствами радиоэлектронного противодействия.

Поэтому "Герани-5" это больше об удешевлении в вопросах применения крылатых ракет и одновременно увеличении возможностей.

Россияне заявляют о возможности запуска из-под крыла Су-25. В чем смысл таких заявлений?

Россияне делают больший акцент именно на тактическую авиацию – более старые и дешевые в эксплуатации самолеты, что позволяет удешевить и упростить пуски и одновременно сделать их менее предсказуемыми.

В отличие от стратегической авиации, подготовку к вылетам которой легко отследить, тактические самолеты взлетают чаще и с разных направлений. В момент взлета тактической авиации возникает целый ряд вопросов: куда она полетит, с какого направления зайдет, где именно необходимо усиливать систему противовоздушной обороны.

Мы понимаем их боевой радиус, но даже с учетом этого такая схема существенно расширяет для них коридор возможностей.

Аналитики говорят о потенциальном оснащении "Герани-5" ракетами воздух-воздух. Насколько это реально?

Они уже пытаются это реализовать. Сначала речь шла об интеграции ракеты Р-60 через авиационную пусковую установку АПУ-60, впоследствии – о попытках установки ПЗРК. Таким образом рассматривается вариант использования дронов как носителей ракет класса "воздух-воздух" для прикрытия собственных ударных групп.

Речь идет о тактике роя, когда один дрон выступает "ведущим", собирает информацию об обстановке на маршруте полета и передает другим БПЛА команды.

Поэтому здесь стоит говорить не о сенсации, а о необходимости готовиться к такой угрозе.

Если системы наведения "Герань-5" унифицированы с предыдущими версиями, означает ли это, что ее точность останется на том же уровне, а изменения касаются только увеличения дальности полета и боевой нагрузки?

Не совсем корректно говорить, что у "Герань" слабая система наведения. Проблема для них в другом: наши средства радиоэлектронного противодействия работают достаточно эффективно и снижают точность поражения.

Что касается унификации компонентов, то это прежде всего вопрос масштабируемости и скорости производства. Она позволяет быстро запускать новые серии и заменять отдельные элементы без перестройки всей системы. Фактически россияне собирают эти дроны из готовых комплектующих, двигатель, вероятно, остается тот же, что и на предыдущих реактивных "Шахедах", а меняются преимущественно корпус и конфигурация.

Правда ли, что БПЛА могут минировать зону вокруг места падения с помощью мин с магнитными детонаторами для затруднения их обнаружения?

Безусловно, такая практика существует, они закладывают дополнительные взрывные элементы с детонаторами, чувствительными к движению, или с отсрочкой взрыва, чтобы в дальнейшем причинять дополнительные потери. Большинство дронов однотипны, поэтому нет внешних признаков, имеет ли дрон дополнительную полезную нагрузку.

Опасность также заключается в том, что при детонации или падении элементы разлетаются, ведь дрон обычно разрушается и редко падает контролируемо. Условно говоря, подразделения ГСЧС или спасательные службы, прибывающие на место, могут не заметить отдельные элементы и наткнуться на взрывоопасный предмет. Соответственно, он может сработать на движение и привести к гибели человека.

То есть речь идет об осложнении работы служб, не на этапе перехвата, а уже после поражения цели.

Что касается разбрасывания боеприпасов, то с инженерной точки зрения мне сложно представить в "Шахеде" реализацию полноценных бомбовых контейнеров или систем сброса. Теоретически это может быть какой-то внешний подвес, но он существенно ухудшает аэродинамику. А этот дрон и без того нестабилен – его постоянно трясет.

справка Анатолий Храпчинский Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский - украинский авиационный эксперт, специалист по вопросам авиации и радиоэлектронной борьбы. Публикуется как автор и эксперт в тематике оборонной промышленности и авиационной безопасности Украины. Занимает должность заместителя генерального директора компании, производящей средства РЭБ.

