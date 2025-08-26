ООН оценивает, что в Украине уже более 1 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Неразорвавшиеся взрывные устройства после российских бомбардировок засоряют ландшафт, убивая сотни людей и заставляя украинцев избегать дорог, парков и лесов, пишет The Guardian.

Менее чем в 50 км от границы с Россией расположена Шостка в Сумской области. Город, который с первых месяцев полномасштабного вторжения был блокирован и постоянно подвергается атакам, сейчас сталкивается с другой, менее заметной опасностью - невзрывными боеприпасами.

По оценкам экспертов, около четверти территории Украины загрязнена минами и взрывчаткой.

"Несколько дней назад над нами было 40 беспилотников "Шахед". Сейчас они могут сбрасывать мины, поэтому даже если ничего не взорвется сразу, всегда есть шанс, что что-то взорвется позже", - рассказывает 21-летняя жительница Шостки и специалист по взрывчатке Елизавета Киселева.

По ее словам, даже хорошо известные местным жителям дороги уже не являются безопасными. "Две недели назад семья погибла на дороге, по которой они ехали годами. Это не была скрытая дорога. Эту мину недавно установили там, вероятно, беспилотником", - говорит она.

Местные активисты подтверждают: количество инцидентов с минами настолько велико, что некоторые жители даже перестали сообщать о них военным.

Подобная трагедия произошла и на юге - в Херсоне. Местная жительница Людмила Криворотько потеряла двух детей из-за мины, заложенной россиянами на гражданской дороге.

"Двое моих детей - мой 19-летний сын и моя 22-летняя дочь - погибли на месте. Я потеряла сознание, а моя младшая дочь получила тяжелые ранения. Мой 14-летний сын Михаил получил сотрясение мозга, но он вытащил нас из машины", - рассказывает она.

Ей и детям удалось дойти до ближайшего села, где их спасли украинские солдаты.

Украина - среди самых заминированных стран мира

По словам эксперта ООН по горному делу Пола Хеслопа, на территории Украины уже разбросано более 1 миллиона мин. Российские войска активно минируют местность во время отступления, используя как нажимные противотанковые мины с мощными зарядами, так и мелкие взрывные устройства.

"Также есть очень много неразорвавшихся снарядов, ракет, гранат, минометов со времен боев, особенно в буферной зоне, где артиллерия имеет дальность стрельбы примерно 30 км", - отмечает Хеслоп. "Во время очистки территорий мы наблюдаем уровень сложности, масштаба, которого мы просто не видели раньше".

Заминированная Украина - последние новости

Как сообщал УНИАН, на пляжи Одессы и Одесской области до сих пор выбрасывает мины, которые оказались в Днепре из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, который в начале июня 2023 года совершили российские военные. Взрывные устройства с речной водой попали в акваторию Черного моря, они несут с собой большую опасность.

