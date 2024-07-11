Военный также дал советы отдыхающим на побережье - немедленно выходить из воды, если видят там неизвестный предмет.

Спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в акватории Черного моря - очень большое количество взрывных устройств, а самая большая проблема - в Николаевской области.

"Последние цифры, которые были властями официально озвучены, это 400 мин (находятся в Черном море - УНИАН), но это - довольно приблизительное количество, учитывая то, сколько попало минно-взрывных устройств в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС. Днепр там был заминирован очень плотно, и понятно, что большая вода все там смыла", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, проблема большого количества мин у воды касается, в первую очередь, Днепро-Бугского лимана.

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"То есть это будет влиять на гражданское судоходство из Николаевских портов, хотя сейчас оно в принципе невозможно", - добавил спикер.

Он рассказал, что установить количество мин, которые попали в акваторию Черного моря, можно будет только во время операции по его разминированию. В то же время он отметил - в любом случае мировой опыт указывает на то, что работа по разминированию продлится годами.

Также он объяснил, почему страны, которые объединились в "противоминную" коалицию, начали совместные противоминные операции в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для экспорта украинского зерна.

"Прекратить судоходство невозможно, потому что от этих морских коридоров зависит экспорт морских стран, находящихся в акватории Черноморско-Азовского региона. Зависит как украинская экономика, так и экономика других стран, которые расположены на побережье Черного моря. Поэтому эти страны вынуждены решать проблему оперативно...", - сказал Плетенчук.

Он также дал советы людям, которые отдыхают у воды: из-за минной опасности, в первую очередь, надо быть бдительными и посещать только официально открытые пляжи, где акватория проверена. Во-вторых - если люди видят неизвестный предмет в море или на побережье, они должны сразу эту локацию покинуть и вызвать соответствующие службы.

"Не следует надеяться, что вода вас спасет - из воды надо выходить немедленно, потому что взрыв в воде непосредственно может повлечь тяжелые последствия для физического состояния человека", - подчеркнул Плетенчук.

Разминирование Черного моря - подробности

Как сообщал УНИАН, 1 июля Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для экспорта украинского зерна. По данным иностранных СМИ, инициатива под руководством Стамбула является первой крупной совместной акцией черноморских государств после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в некоторых районах Черного моря в результате войны.

Говорилось, что РФ и Украина являются ключевыми производителями зерна, и война поставила под угрозу безопасное прохождение грузов. В прошлом году ВМС ВСУ запустили черноморский экспортный маршрут после срыва соглашения о безопасном коридоре, поддержанного Россией, Турцией и ООН. Это успешно увеличило экспорт и помогло экономике развиваться быстрее, чем прогнозировалось, но этот маршрут остается рискованным. Причина - большое количество взрывных устройств в воде.

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