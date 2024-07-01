С момента открытия морского коридора в августе прошлого года Украина экспортировала более 37 млн тонн аграрной продукции.

В понедельник, 1 июля, Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства, в частности, для экспорта украинского зерна. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что инициатива под руководством Стамбула является первой крупной совместной акцией черноморских государств после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Она направлена на обезвреживание мин, дрейфующих в некоторых районах Черного моря в результате войны.

Россия и Украина являются ключевыми производителями зерна, и война поставила под угрозу безопасное прохождение грузов. В прошлом году Киев запустил собственный черноморский экспортный маршрут после срыва соглашения о безопасном коридоре, поддержанного Россией, Турцией и ООН. Это успешно увеличило экспорт и помогло экономике развиваться быстрее, чем прогнозировалось, но этот маршрут остается рискованным.

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В прошлом году российский ракетный удар вблизи ключевого украинского порта Одесса попал в коммерческое судно, в результате чего погиб пилот и были ранены другие. В ноябре судно, арендованное сельскохозяйственным гигантом Cargill Inc. также пострадало от взрыва во время выхода из украинского порта в Черном море.

В марте Украина заявила, что экспорт из ее черноморских портов почти вернулся к довоенным объемам после неоднократных атак и сбоев с момента полномасштабного вторжения России. Однако порты вокруг Одессы сталкиваются с частыми ударами со стороны России, которые продолжают прерывать их деятельность.

Отмечается, что с момента открытия морского коридора в августе 2023 года Украина экспортировала 37,4 млн тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и Южного.

Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО. Однако их морские силы находятся за пределами НАТО, в частности, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Украинский экспорт

В мае 2024 года ЕС окончательно одобрил продление "торгового безвиза" для Украины до июня следующего года. Однако блок тогда предусмотрел защиту фермеров ЕС в отношении определенных чувствительных сельскохозяйственных продуктов.

27 июня сообщалось, что ЕС экстренно введет пошлины на импорт из Украины еще двух видов агропродукции. В частности, Евросоюз намерен утвердить восстановление тарифов на импорт украинского сахара и яиц.

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