Сейчас оккупанты имеют 8 боеспособных кораблей в акватории Черного моря.

Российские оккупанты вывели в Черное море одну подводную лодку, которая является носителем крылатых ракет, сообщил в эфире телемарафона представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Считаем ее снаряженной, поэтому можем сказать, что присутствует опасность по применению. В Азове находятся три надводные единицы, однако они не представляют для нас угрозы - это минные тральщики. Они там находятся штатно и сказать, что они влияют на ход боевых действий я не могу", - рассказал Плетенчук.

Он также добавил, что оккупанты периодически применяют свои корабли для массированных ударов по территории Украины. Сейчас, по словам Плетенчука, у оккупантов в Черном море осталось 8 боеспособных кораблей, которые являются носителями крылатых ракет.

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"Из них 3 - это подводные лодки проекта "Варшавянка". Две из них выходят в море, один достаточно давно находится в порту. По каким причинам - пока сказать трудно. Возможно, она находится на обслуживании. Однако они выходят посменно и находятся фактически постоянно. Еще три - это малые ракетные корабли проекта "Буян-М" и два фрегата - Эссен и Макаров. Как раз Макаров и отстрелялся вчера во время массированной атаки - вышел из пункта базирования в Новороссийске на внешний рейд, не выходя в открытое море отстрелялся и сразу вернулся на базу. То есть тактика такая: выйти с базы, дать залп и быстро вернуться под прикрытие в гавани", - добавил Плетенчук.

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