Украинский президент рассказал, что поднимал вопрос о передаче этих ракет Украине еще во времена администрации Джо Байдена, но тогда сразу получил прямой отказ.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не получал отказа от президента США Дональда Трампа относительно перспективы продажи Украине крылатых ракет Tomahawk.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами. "Трамп может дать Украине некоторые вещи, о которых мы говорили. Они точно могут усилить Украину, некоторые дальнобойные вещи, которые очень для нас важны. Мы говорили об этом вопросе впервые осенью прошлого года. Тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос, когда Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал "нет". А услышал, что будут работать на техническом уровне, и будут рассматривать эту возможность", - сказал Зеленский.

Также он напомнил, что поднимал этот вопрос еще во времена администрации президента Джо Байдена, но тогда был отказ.

"Это сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из важных - "Томагавки". Все такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров. И если будет прекращение огня, то сам этот факт будет влиять на возможность договориться потом, иметь план", - отметил Зеленский.

В то же время, он признал, что простым план окончания войны не будет, но все равно - это точно путь:

"Если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, то его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины".

Ракеты Томагавк для Украины

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что почти принял решение относительно возможности продажи ракет Tomahawk Украине через НАТО.

Вместе с тем, в России очень встревожены возможностью передачи этих ракет Украине. В российском МИД даже пригрозили, что ситуация может обостриться из-за возможной передачи американских ракет "Томагавк" Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украине "Томагавки" нужны для того, чтобы изменить отношение россиян к войне.

