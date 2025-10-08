Предупреждения России становятся все более суровыми в связи с появлением в Украине нового вида вооружения.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предостерег администрацию президента США Дональда Трампа от предоставления Украине доступа к дальнобойным крылатым ракетам Tomahawk, способным поражать цели глубоко на территории России, также заявив, что импульс к разрешению "конфликта в Украине", который появился после августовской встречи Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, "во многом исчерпан".

Последнее предупреждение стало частью скоординированных усилий Москвы отговорить Трампа от предоставления Украине этих ракет, повторяя тактику, которую Россия использует на протяжении всей войны: заявляя, что передача Украине передовых военных технологий спровоцирует прямой конфликт между Россией и странами НАТО, пишет The Washington Post.

При том, что администрация США даже не объявляла окончательного решения о продаже Tomahawk Украине. "Я думаю, что хочу выяснить, что они собираются с ними делать. Куда они их направят? Думаю, мне нужно задать этот вопрос", — заявил Трамп репортерам в Овальном кабинете совсем недавно. И он "вроде бы" уже принял решение.

Повторные предупреждения со стороны Путина и других российских официальных лиц отражают тревогу Москвы по поводу возможности получения Украиной такого вооружения и, похоже, противоречат утверждению Путина на прошедшей конференции по внешней политике России о том, что эти ракеты "не изменят баланс сил на поле боя", считают журналисты.

Путин, в свою очередь, предупредил, что передача вооружений ознаменует "качественно новую стадию эскалации", поскольку Украина не сможет применять их без участия американского персонала. При этом он предположил, что Трамп в конечном итоге откажется от их передачи, поскольку "умеет слушать".

"Как вы понимаете, без программного обеспечения и пусковых установок сами ракеты — это лишь болванки. Соответственно, как на высоком уровне также заявляла российская сторона, гипотетическое применение таких систем возможно только при прямом участии американского персонала", — отметил Рябков. И подчеркнул, что они "призывают руководство США и военное руководство США подойти к этой ситуации трезво, разумно и ответственно".

Журналисты отмечают, что, если Трамп одобрит передачу Tomahawk Украине, это будет значительным поворотом в его политике по войне, в зависимости от тех ограничений, которые Вашингтон установит на их использование. До сих пор он сосредотачивался на попытках закончить войну и нормализовать отношения с Россией — сначала призывая к соглашению о прекращении огня (требование, принятое Украиной, но неоднократно отклонявшееся Россией), а затем встретившись с Путиным на Аляске, внезапно отказавшись от стратегии настоять на прекращении огня.

Трамп выражал нарастающее недовольство Путиным, особенно в связи с ударами России по гражданским объектам в Украине, и вскоре заявил, что считает Украину способной вернуть утраченные территории и что Россия "должна была остановить" войну.

Как Tomahawk могут помочь Украине

По данным Института изучения войны, по меньшей мере 1 945 российских военных объектов находятся в пределах досягаемости варианта Tomahawk с дальностью около 2000 км.

Вероятно, Украина сможет существенно подорвать боевые способности России на передовой, нацелясь на уязвимую подсеть тыловых районов снабжения, которые поддерживают и обеспечивают операции на передовой, считают эксперты.

Также отмечается, что Украина использовала дроны для ударов по российским военным и энергетическим объектам глубоко вглубь России, но они не так разрушительны, как ракеты.

Ранее УНИАН сообщал, почему Кремль бессилен в ситуации с ракетами Tomahawk для Украины.

