Мощный импульс по завершению войны в Украине, который появился у США и России после встречи Путина и Трампа на Аляске, "в значительной мере исчерпан".

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают росСМИ. Он пригрозил, что ситуация может обостриться из-за возможной передачи американских ракет "Томагавк" Украине.

"Появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать существенное "качественное изменение обстановки". Но это не повлияет на нашу решимость добиться поставленных целей", - заявил российский дипломат.

Он добавил, что ему приходится констатировать, что мощный импульс в вопросе окончания войны в Украине, который был достигнут на встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, оказался в значительной мере исчерпан.

Утилизация оружейного плутония

Кроме того, Рябков заявил, что Россия считает неприемлемым дальнейшее выполнение своих обязательств по соглашению с США об утилизации оружейного плутония, необходимого для создания ядерного оружия.

Он добавил, что правительство РФ уже внесло в госдуму законопроект о денонсации соглашения.

Напомним, соглашение было подписано 25 лет назад, но его действие было остановлено российским диктатором в 2016 в ответ на санкции США. При этом РФ обвинила США в том, что они не выполнили ни одно из пунктов соглашения.

Ракеты Томагавк для Украины

Трамп заявил, что может принять решение о поставках ракет Tomahawk Украине. Но он также отметил, что хотел бы знать как Украина планирует их применять.

В РФ уже отреагировали на это заявление, истерично пригрозив ответом. Однако в ISW объяснили, почему Кремль бессилен что-либо сделать, чтобы не допустить поставок этих ракет украинцам. Там отметили, что РФ и раньше закатывала истерику из-за поставок Украине западного оружия, но дальше такой реакции не пошла.

