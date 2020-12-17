Российский президент заявил, что перспективы развития отношений РФ с Украиной зависят от украинских властей, а не от него.

Президент России Владимир Путин объявил, что РФ будет «наращивать поддержку» оккупированного Донбасса.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции.

Читайте такжеЗа прошедшие сутки на Донбассе оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня - штаб ООС

«Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее», - заявил Путин.

При этом он отметил, что перспективы развития отношений РФ с Украиной в значительной степени зависят от украинских властей, а не от него. «Что касается перспектив развития отношений между Россией и Украиной: это в значительной степени зависит от украинских властей», - сказал Путин.

«Я сейчас не скажу - от Украины. От украинских властей», - объявил он.

К слову, сегодня, 17 декабря, проходит первая большая онлайн-конференция Владимира Путина. В разговоре с сотрудниками СМИ он уже успел объяснить, почему не сделал себе скандальную российскую вакцину от коронавируса.

Срыв перемирия на Донбассе: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк