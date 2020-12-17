Онлайн-формат пресс-конференции связан с пандемией коронавируса.

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин впервые дает большую ежегодную пресс-конференцию в онлайн-формате. Это связано с пандемией коронавируса.

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Конференция стала 16-й по счету за время нахождения российского лидера у власти. Она началась в 11:05 по киевскому времени, пишет Оbozrevatel.

Глава страны-агрессора вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Журналисты же задают ему вопросы через колл-центр или сайт.

Отметим, что в 2020 году пообщаться с Путиным разрешили 774 журналистам, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.

Журналист УНИАН Роман Цимбалюк также намерен задать вопрос Путину. Он будет касаться "войны и мира в Украине". Кроме того, репортер рассказал о встрече с пропагандистами из оккупированного Донецка, которые подарили ему коробку конфет. В ответ он пообещал привезти им "Вечерний Киев" в освобожденный от оккупантов город.

Напомним, в 2019 году пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря. Она длилась почти 4,5 часа. Тогда Путин рассказывал о своих предполагаемых дочерях, называл украинцев, белорусов и россиян "единым народом" и утверждал, что на Донбассе якобы нет его войск.

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Автор: УНИАН