По официальным данным Кремля, темпы российского наступления существенно замедлились.

Правитель РФ Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны и генштаба 7 октября фактически подтвердил незначительные успехи российских войск в Украине за этот год, передает DW.

По словам Путина, с начала 2025 года армия РФ оккупировала "почти пять тысяч квадратных километров территории - 4900 - и 212 населенных пунктов".

Эти цифры свидетельствуют о замедлении темпов наступления: заявленные 4900 км² составляют менее 1% территории Украины. Несмотря на постоянные заявления Москвы о "стратегических успехах", такой прирост является символическим в масштабах полномасштабной войны, которая длится уже третий год.

Что предшествовало

В августе мониторинговый проект DeepState, который отслеживает изменения на фронте, сообщил, что за последние 1010 дней войны российские войска оккупировали менее 1 процента территории Украины.

Россияне имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть оккупированных территорий.

