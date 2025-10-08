Фамилия сыновей Путина, вероятно, связана с отчеством деда российского диктатора.

У кремлевского диктатора Владимира Путина и российской спортсменки Алины Кабаевой есть двое сыновей, которые оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы. Как пишет "Агентство", об этом сообщили российские журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин.

Отмечается, что фамилия детей Путина, вероятно, связана с отчеством деда российского диктатора - Владимира Спиридоновича Путина. Также журналисты подчеркнули, что под вымышленными фамилиями живут и дочери главы РФ от первого брака - Екатерина Тихонова и Мария Воронцова.

В издании добавили, что Иван и Владимир Спиридоновы лишь иногда появляются на людях. Из-за этого только недавно удалось получить их фотографии.

Кроме того, журналисты выяснили, что первый сын Путина родился весной 2015 года в швейцарской клинике Sant’Anna в Лугано. Весной 2019 года в Москве родился второй сын диктатора.

По данным СМИ, дети Путина живут в изоляции в президентских резиденциях на Валдае или в Сочи. Они почти не общаются со своими сверстниками.

Путин тратит бюджетные средства на борьбу со старением

Ранее в Le Monde писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил значительно увеличить субсидии на научные проекты в РФ, посвященные борьбе со старением. Журналисты отметили, что глава России мечтает о бессмертии.

По данным издания, с 7 проектов, одобренных в период с 2016 по 2022 год на общую сумму 21 миллион рублей, в период с 2021 по 2025 год их число увеличилось до 43, а общий объем финансирования составил 172 миллиона рублей.

