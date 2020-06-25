Десятки людей застряли в "серой зоне" на Донбассе из-за отсутствия мобильного приложения

Пограничники ссылаются на соответствующее постановление Кабмина.

Между контрольным пунктом въезда-выезда "Новотроицкое" и пунктом пропуска боевиков "Еленовка" находятся люди. Их не пропустили на подконтрольную Украине территорию, потому что они не установили приложение для самоизоляции "Дій вдома".

Об этом сообщил помощник Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев, пишет "Громадське".

По его словам, люди, которые остались в "серой зоне", не могут ни перейти на подконтрольную территорию, ни вернуться на оккупированную.

"Они не могут установить приложение "Дій вдома", - пояснил Заруднев.

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На вопрос, не должны ли бы этих людей поместить на обсервацию в одно из специально отведенных для этого мест, он ответил: "Обсервация - это вопрос не к нам, это вопрос к полиции, а у нас четко: есть приложение - проехал. Есть постановление №480 Кабинета министров, в нем написано, что должностное лицо Государственной пограничной службы может отказать в пересечении линии разграничения в случае, если у лица не установлено это приложение".

Он также добавил, что учитывая ситуацию в "Новотроицком" на сайте разместили напоминание о том, что приложение "Дій вдома" желательно установить заранее, потому что из-за слабой связи есть трудности во время установки программы на КПВВ.

По информации издания "Новости Донбасса", всего в "серой зоне" находится 31 человек.

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