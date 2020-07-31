Десятки жителей ОРДЛО поселились на остановке возле пункта пропуска из-за действий боевиков (фоторепортаж)

Террористы не пускают людей домой - в ОРДЛО уже негде проходить обсервацию.

Два десятка жителей оккупированных территорий вынуждены скитаться на КПВВ "Новотроицкое" без возможности попасть домой. Люди живут прямо на автобусной остановке, которую называют "Караван".

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

По ее информации, люди приходят на остановку утром и ждут, чтобы их внесли в списки. Из удобств здесь только туалет и вода в бочках - мыться ходят на речку, или из бутылок, которые греют на солнце. Домой их не пускают боевики. Люди говорят, что причина в том, что в Донецке много людей в больницах и им просто не будет где пройти обсервацию. Они ожидают увидеть свои фамилии в списках.

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Вечером около 7 люди могут пройти к палаткам ГСЧС, но после проверки документов и температуры.

В ночь на 31 июля там вынуждены были ночевать 18 человек - все они имеют прописку на оккупированной территории. Ночуют в 1 палатке и женщины, и мужчины.

Из-за того, что люди здесь уже некоторые третью неделю, у каждого есть своя кровать - постель меняют волонтеры, палатки обрабатывают сотрудники ГСЧС. Здесь можно получить горячий чай и горячую воду, чтобы заварить пищу быстрого приготовления.

Представители гуманитарной миссии ООН ежедневно привозят людям пакет еды на каждого - там быстрые супы, печенье, хлебцы, вода, консервы, паштет, влажные салфетки.

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Наибольшее количество людей, которое ночевало на остановке - 40. Это были и дети, и пенсионеры. До того, как представители ГСЧС начали пускать людей на ночлег, им приходилось спать прямо на остановке на скамейке под дождем. Часть людей принимает монастырь по соседству, еще часть людей вынуждена периодически возвращаться к родственникам.

Ранее в ОБСЕ заявили, что начала года жертвами войны на Донбассе стали 60 мирных жителей.

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