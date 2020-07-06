В Кремле прокомментировали возможность включения оккупированных районов Донбасса в состав РФ

Пресс-секретарь Путина прокомментировал высказывания российских политиков о включении в состав РФ оккупированной части Донбасса в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что ему не известно о планах включить в состав РФ оккупированные территории Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Очень многие граждане самопровозглашённых республик юго-востока Украины действительно получили российское гражданство – они являются гражданами России», - сказал Песков.

По его словам, это произошло «по гуманитарным соображениям, после того, как эти граждане были отторгнуты своей собственной страной».

«Что касается каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю», - заявил Песков, комментируя высказывания российских политиков о включении в состав РФ оккупированной части Донбасса в ближайшее время.

Он заявил, что Россия будет продолжать оказание «гуманитарной помощи» населению оккупированных территорий.

«К сожалению, мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Повторяю: мы по-прежнему говорим о ситуации на юго-востоке Украины», - заявил Песков.

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Как известно, 5 июля российский террорист, назначенный Кремлем весной 2014 года первым «главой» оккупационной администрации в Донецке, а сейчас глава российского «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай заявил, что оккупированные территории Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России. «Я уверен в том, что в относительно скорые сроки «республики» Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации, де-факто они уже являются частью РФ, а станут таковой и де-юре», - сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко также заявил, что фактически оккупированные районы Донбасса находятся в составе России. По его словам, многие местные жители голосовали по поправкам к Конституции РФ, имея российский паспорт и пересекая пограничные территории. «Это символ того, что люди беспокоятся о главном законе той страны, в которой они уже, считай, живут. Они ездили не за покупками, они ехали для того, чтобы позаботиться о будущем прежде всего своих детей», - заявил Онищенко.

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