Ученый выдвинул эту теорию о природе 2000 лет назад, но доказать ее удалось лишь в 1999

Математики давно очарованы геометрией природных форм. И шестиугольник занимает в этом ведущее место.

Шестиугольник - самая распространенная наблюдаемая форма на Земле. Он встречается повсюду: от животных и строящихся ими сооружений до кристаллических образований и пузырей.

Шестиугольные формы очень распространены в природе благодаря своей эффективности, пишет Discoverwildlife. Плоская поверхность, покрытая шестиугольниками, охватывает равные площади, используя меньшую общую длину стенки, чем любая другая правильная форма – как это демонстрируют ячейки в сотах.

Построив ячейки, содержащие яйца, личинки и мед, в шестиугольной форме, пчелы могут максимально эффективно использовать пространство внутри ульев.

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Издание отметило, что на самом деле известная теорема о сотах восходит к 36 году до нашей эры, когда римский эрудит Марк Теренций Варрон впервые предложил ее – хотя и не смог доказать. Теорема была в итоге доказана математиком Томасом К. Хейлсом в 1999 году.

Гексагональную форму также имеют кератиновые щитки панциря черепахи. Именно они позволяют ему расти – щитки растут вместе с костью под ним, расширяясь и не оставляя зазоров.

Такая форма также демонстрирует свою полезность в сложных глазах членистоногих. Крошечные гексагональные грани, известные как омматидии, покрывают куполообразную поверхность глаза, обеспечивая максимальное поле зрения. Как ни странно, по мере роста членистоногого каждая грань сначала представляет собой квадрат на краю купола, а затем превращается в шестиугольник, встраиваясь в ряд предшествующих ему граней.

Шестиугольники встречаются и в неодушевленных предметах.

Многие кристаллы принимают шестиугольную форму, потому что этот процесс требует наименьшего количества энергии и обеспечивает наибольшую структурную стабильность. Конечно, кристаллы принимают множество других форм из-за химической структуры и действующих на них сил.

Но многие кристаллы действительно имеют форму шестиугольника – от снежинок и кварцевых кристаллов, до базальта, образовавшегося в результате охлаждения лавы.

Даже пена в вашей ванне имеет шестиугольную форму. Хотя не каждое соединение между пузырьками имеет шестиугольную форму, большинство из них – по тем же причинам, по которым соты и кристаллы имеют шесть граней.

В такой форме взаимодействие между воздухом внутри пузырьков и поверхностным натяжением мыла распределяется наиболее равномерно и стабильно.

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