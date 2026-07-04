Новая волна жары идет в Украину: синоптик сделала неутешительный прогноз

Температура в Украине снова повысится, но не по всей стране.

Новая волна жары ожидается в Украине уже в ближайшее время. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По её данным, температура повысится уже на следующей неделе, но не по всей стране.

"Ближайшая волна жары пока что ожидается в середине следующей недели и только на юге и востоке Украины", – уточнила эксперт.

Видео дня

В то же время синоптик Виталий Постригань говорит, что в ближайшие дни жары не будет. Летняя жара будет сдержанной и комфортной.

"Но не стоит забывать об активной конвекции во второй половине дня, с которой связаны мощные кучево-дождевые облака, а как следствие – грозы и локальные ливни", – добавил он.

Новая волна жары – что известно

Синоптики предупреждают, что после кратковременного ослабления жара в Европе вновь усилится. По предварительным прогнозам, уже с 7 июля самые высокие температуры ожидаются в Португалии, Испании и Франции. На юге Пиренейского полуострова воздух может прогреться до +42…+43 °C, а во Франции – до +38…+42 °C.

В течение нескольких дней волна жары распространится на страны Центральной Европы, где столбики термометров местами будут достигать +35…+40 °C. По прогнозам, самый жаркий период придется на середину июля.

Метеорологи отмечают, что это долгосрочный прогноз, который может измениться. В то же время туристам и жителям европейских стран советуют заранее готовиться к возможному возвращению экстремальной жары.

Вас также могут заинтересовать новости: