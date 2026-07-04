В Украину идет холод с севера: синоптик предупреждает о дождях, грозах и сильном ветре

Период аномальной жары на некоторое время сменится комфортной прохладой, особенно ночью.

На выходных ожидается похолодание по всей Украине, местами пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Об этом на"Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Температура снизится по всей стране из-за влияния холодного атмосферного фронта и притока холодного воздуха с севера Европы.

"Период аномальной жары на некоторое время сменится комфортной прохладой, особенно в ночные часы", – говорит синоптик.

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В то же время усилится ветер, а местами не исключены грозовые ливни различной интенсивности.

Погода 4 июля

В западных регионах страны ожидается погода без осадков, лишь днем в районе Полесья пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Ветер 7–12 м/с. Температура +20…+25 °С.

На севере днем местами возможен небольшой дождь, в Сумской области ожидаются умеренные ливни. Ветер 7–12 м/с. Температура +21…+26 °С.

В центральной части Украины пройдут грозовые дожди, днем в Днепропетровской области возможен град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. Столбики термометров покажут +22…+27 °С, в Днепропетровской области местами температура поднимется до +31 °С.

На юге в субботу местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем в Крыму и Приазовье возможны сильные ливни, град и шквалы до 22 м/с. Температура днём +24…+29 °С, в Крыму до +32 °С.

На востоке пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 17–22 м/с. Днем воздух прогреется до +27…+32 °С.

Погода 5 июля

На западе Украины ночью существенных осадков не ожидается, а днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны шквалы до 20 м/с. Температура ночью +10...+15 °С, днем +21...+26 °С.

На севере ночью без значительных осадков, а днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет опускаться до +8...+13 °С, а днем ожидаются комфортные +20...+25 °С.

В центральных регионах ночью также без значительных осадков, а днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер 7–12 м/с. Температура ночью +10…+15 °С, днем +22…+27 °С.

На юге 5 июля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +13…+18 °С, днем +23…+28 °С.

На востоке днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 °С, днем +21...+26 °С.

Новая волна жары приближается к Украине – что известно

В ближайшие дни украинцев ждет передышка от жары, температура снизится до комфортной по всей стране. В то же время на следующей неделе к нам придет новая волна жары. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в середине следующей недели температура повысится на юге и востоке Украины.

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