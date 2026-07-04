Армия РФ может потерпеть крах в Украине, этому могут способствовать два фактора, - генерал

Именно сочетание этих двух факторов может оказаться критическим для оккупантов, считает эксперт.

Развитие боевых действий в Украине будет зависеть от двух основных аспектов - эффективности ударов ВСУ по российской логистике и реального состояния армии РФ. Об этом заявил генерал-лейтенант Дуглас Люте, чрезвычайный и полномочный представитель Соединенных Штатов в НАТО в 2013–2017 годах, в интервью "Эспрессо".

Известно, что россияне традиционно строят систему военного снабжения вокруг железной дороги, поэтому генерал считает, что такая инфраструктура является одним из самых уязвимых элементов военной машины России.

"Российская логистика в значительной степени опирается на железную дорогу. А железная дорога уязвима, потому что это стационарная инфраструктура - ее невозможно переместить", - заявил Люте.

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По его словам, из-за этого удары украинских военных по железнодорожным узлам, локомотивным депо, топливным базам, мостам, туннелям и транспортным развязкам могут серьезно нарушить снабжение оккупантов на захваченных территориях.

В то же время важным фактором, по мнению генерала, является внутреннее состояние самой вражеской армии, которая обладает низкой боеспособностью. Он отметил, что речь идет о войсках, которые были быстро брошены в войну и которые имеют слабую подготовку, жесткое командование и низкий боевой дух.

Люте добавил, что уже не раз появлялись сообщения о жестоком и даже садистском отношении российских командиров к собственным подчинённым.

Генерал-лейтенант считает, что именно сочетание этих двух факторов может стать критическим для оккупантов.

"Сочетание перебоев в снабжении и лишения этой слабой армии необходимого обеспечения может в конечном итоге привести к краху российских оккупационных сил", - сказал он.

Однако Люте подчеркнул, что сейчас говорить о неизбежности такого сценария еще рано. Он отметил, что логика войны остается очевидной: если армия с низкой боеспособностью теряет стабильное снабжение, то ее способность вести боевые действия снижается, из-за чего у РФ возникает все больше проблем.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в DeepState сообщили, что россияне усилили активность к югу от Лимана. По словам аналитиков, враг проводит активные штурмовые действия в районе Озерного и Кривой Луки. За долгое время он добился незначительного успеха, но постоянно несет потери.

"Цель противника - выйти на рубежи населенного пункта Райгородок, чтобы там закрепиться и развить свое наступление на Славянск и его агломерацию. Таким образом противник пытается избежать боевых столкновений с Лиманом, ведь все попытки войти в населенный пункт заканчиваются постоянными потерями даже в случае успешного единичного проникновения", - добавили эксперты.

В то же время командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Евгений Ласийчук заявил, что россиянам все же удается использовать Starlink на фронте. Однако, по его словам, о массовых случаях речи не идет.

"Но россияне хитрые - они пытаются взламывать аккаунты, возможно, покупать их у кого-то. То есть им все же как-то удаётся использовать Starlink", - отметил военный.

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