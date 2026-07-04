Огневич ошеломила заявлением о расходах на жизнь в Киеве и на свою красоту

Певица не стесняется признавать тот факт, что ее безупречная внешность - результат финансовых вложений.

Украинская певица Злата Огневич назвала сумму, которую она ежемесячно тратит на жизнь в Киеве.

"Если посчитать полностью жизнь в столице… а это и косметолог, и заправить авто, и тренировки, и еда, и много чего… то это где-то 5 тысяч долларов", - ошеломила артистка в комментарии для программы "Ранок у великому місті".

На уточняющий вопрос, сколько денег из этой суммы у нее уходит на поддержание своей красоты, Огневич отметила, что около тысячи долларов.

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"Нужны дисциплина, системность, но для того, чтобы банально следить за своим здоровьем, употреблять витамины, ходить к врачам – на все это нужны средства", - объяснила она, в том числе и свое ранее заявление о красоте и возможностях артистов выглядеть безупречно.

Напомним, в одном из последних интервью злата Огневич, заявила, что у артистов "просто есть деньги, чтобы за собой ухаживать":

"Образ жизни – а это очень четкая дисциплина, потому что без нее ничего не будет. Это питание, тренировки, сон. Косметолог не раз в полгода, а постоянные процедуры. Очень качественная уходовая косметика".

Данное заявление певицы вызвало жаркие споры. В публичную "перевалку" со Златой тогда вступили ведущая Катерина Осадчая и певица Тина Кароль.

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