Механика или автомат: какая коробка передач постепенно 'отключает' ваш мозг

Японский нейробиолог пришел к выводу, что вождение автомобиля с механической коробкой передач более активно задействует области мозга, связанные с памятью, вниманием и принятием решений.

Управление автомобилем с механической коробкой передач может не только доставлять больше удовольствия водителям, но и положительно влиять на работу мозга. Японский нейробиолог пришел к выводу, что постоянное переключение передач активизирует участки мозга, ответственные за память, внимание и принятие решений. Об этом сообщает Best Car Web со ссылкой на исследование профессора Университета Тохоку Рюти Кавасимы.

По словам исследователя, во время вождения автомобиля с "механикой" водитель одновременно оценивает дорожную ситуацию, нажимает на сцепление, выбирает передачу и контролирует работу педали газа.

Именно такая координация действий активирует префронтальную кору головного мозга – область, отвечающую за концентрацию внимания, память и принятие решений.

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По мнению Кавасимы, такая постоянная умственная активность является своеобразной тренировкой для мозга, особенно в условиях старения населения.

Исследователь считает, что регулярное задействование этих нейронных процессов может помогать поддерживать когнитивные функции, тогда как управление автомобилем с автоматической коробкой передач требует значительно меньших умственных усилий.

Автоматическая коробка делает вождение менее напряженным

Авторы отмечают, что автоматическая коробка передач не требует от водителя постоянной координации нескольких действий одновременно.

Именно поэтому поездки на автомобилях с "автоматом" менее изнурительны для мозга. В то же время это означает и меньшую когнитивную нагрузку по сравнению с механической коробкой передач.

"Механика" стремительно исчезает

Несмотря на возможные преимущества для мозга, автомобили с механической коробкой передач становятся все более редкими. По данным Best Car Web, в Японии на них приходится лишь 1–2% продаж новых автомобилей.

Большинство популярных моделей, в частности Toyota Corolla и Honda Civic, в настоящее время доступны только с автоматическими трансмиссиями из-за использования гибридных силовых установок. Механическая коробка передач в основном сохраняется только в спортивных модификациях или самых доступных компактных автомобилях.

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