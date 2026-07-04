Американская кухня скрывает немало неожиданных гастрономических сюрпризов.

Во многих странах американская еда ассоциируется с бургерами, хот-догами и барбекю. Однако на самом деле в разных штатах можно встретить куда более необычные блюда. Некоторые из них давно стали местной классикой, но для иностранцев их сочетания или способ приготовления могут показаться, мягко говоря, неожиданными. Рассмотрим, какая еда популярна в Америке, хотя вряд ли прижилась бы в других странах.

Необычная американская еда - фото и описания

Прежде всего стоит понимать, что популярная еда в США гораздо разнообразнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело в том, что на протяжении нескольких столетий в страну переселялись люди из разных регионов мира, привозя с собой самые странные блюда и кулинарные традиции. В результате многие национальные блюда не только сохранились, но и смешались друг с другом, образовав довольно необычный кулинарный микс.

Сыр в баллончике

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Пожалуй, самая известная интересная еда в США - это аэрозольные баллончики Easy Cheese, в которых содержится пастообразный плавленый сыр. При нажатии он выдавливается тонкой полоской и обычно его наносят на крекеры, хлебцы или картошку фри. Такая диковинка появилась в США в 1960-х годах, прежде всего, как удобная закуска для пикников.

Курица с вафлями

Это блюдо объединяет хрустящую курицу в кляре и мягкие сладкие вафли на одной тарелке. Его считают частью сельской кухни ряда южных штатов, хотя широкую известность оно получило благодаря ресторанам в Нью-Йорке. Чаще всего блюдо поливают кленовым сиропом, медом или сливочным маслом и подают в любое время дня.

Салат из желе

Перечисляя самые странные блюда в мире, многие американцы могут упомянуть известный нам холодец, но в самих штатах есть нечто похожее - Jell-O salad. Готовится он похожим образом, только вместо мясного бульона - фруктовое желе, а вместо мяса - фрукты, ягоды и овощи, заправленные майонезом. Блюдо стало особенно популярным в США в середине XX века благодаря широкому распространению желатиновых десертов.

Маринованные огурцы с Kool-Aid

Эта закуска также появилась изначально в южных штатах. Маринованные огурцы выдерживают в сладком порошке Kool-Aid с сахаром и пищевыми красителями, из-за чего они приобретают яркий цвет и кисло-сладкий фруктовый вкус. Особенно популярны такие огурцы среди подростков и по сей день продаются в местных магазинах.

Странная американская еда - ТОП-10 блюд

Большинство блюд и продуктов из этого списка популярны лишь в отдельных штатах и регионах. И даже если какое-то из них со временем вышло из повседневного обихода, его все равно можно встретить в местных кафе или на ярмарках.

Кукурузный пудинг

Традиционное блюдо из кукурузы, яиц, молока, сливочного масла и кукурузной муки (или крупы); распространено прежде всего на юге страны. После запекания оно получается мягким и напоминает нечто среднее между запеканкой и суфле. Особенно часто его готовят на День благодарения.

Консервированный клюквенный соус

Этот соус готовят из клюквы, сахара и пектина, после чего консервируют, так что после извлечения он сохраняет форму банки. Обычно его нарезают ломтиками подают к запеченной индейке на День благодарения. Причем несмотря на простоту состава, именно консервированный вариант остается одним из самых популярных.

Сэндвич Элвиса Пресли

Порой самые странные блюда мира появляются благодаря не менее необычным вкусовым предпочтениям известных личностей. Таким является и знаменитый сэндвич Элвиса Пресли, классический вариант которого готовят из белого хлеба, арахисового масла, банана и жареного бекона.

Именно популярность ее автора в свое время и сделала эту закуску известной по всей стране. Причем позже сэндвич стали дополнительно обжаривать на сливочном масле до хрустящей корочки.

Corn Dog

Это сосиска на деревянной палочке, покрытая густым кукурузным тестом и обжаренная во фритюре. Блюдо стало особенно популярным в США во времена Великой депрессии и сегодня считается символом ярмарок и парков развлечений. Чаще всего его едят с кетчупом или горчицей.

Tater Tots

Небольшие цилиндры из тертого картофеля появились в штате Орегон в 1950-х годах. Их создали из картофельных кусочков, остававшихся после производства картофеля фри, а затем начали выпускать как отдельный замороженный продукт. Обычно их жарят или запекают и подают в качестве гарнира.

Scrapple

Это традиционный завтрак штата Пенсильвания, который готовят из свиных обрезков, кукурузной муки, гречневой муки и специй. Смесь охлаждают до плотного состояния, нарезают ломтиками и обжаривают на сковороде. Чаще всего scrapple подают с яйцами, тостами или картофелем.

Таким образом, хотя такое понятие, как самая странная еда в мире, во многом субъективно, американская кухня точно не разочарует искателей деликатесов.

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