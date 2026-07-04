Apple остановила разработку устройства, которое должно было 'изменить мир'

Apple приостановила разработку одного из самых амбициозных гаджетов, который внутри компании называли "способным изменить мир". Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдеров.

Речь идет о наушниках AirPods со встроенной камерой. Разработка девайса велась около четырех лет, а их выпуск ранее ожидался весной 2026 года. Однако сроки были сдвинуты из-за отставания компании в технологиях ИИ – нужный софт для новинки просто не готов.

Изначально в ножки наушников хотели встроить компактные камеры, которые бы сканировали все вокруг и передавали данные об окружающей обстановке Siri. Пользователь мог бы прямо на ходу спрашивать у Siri, что за предметы перед ним, получать подробные пошаговые подсказки при навигации и контекстные напоминания.

Видео дня

Кроме того, данная технология была призвана помочь людям с нарушением зрения, обнаруживая препятствия на их пути. А чтобы никто не переживал за слежку, Apple планировала оснастить гаджет светодиодным индикатором – он бы загорался, когда камера работает. 

Согласно источнику, еще весной наушники AirPods Pro с "камерами" были почти готовы к запуску в производство, а топ-менеджер Apple Джон Тернус обещал подчиненным, что это устройство способно изменить мир. Пока неизвестно, сможет ли Apple в ближайшее время разработать достаточно продвинутый искусственный интеллект, подходящий для этих наушников.

Ранее источники Bloomberg узнали, что Apple представит сразу шесть новых iPhone в 2027 году. Ожидаются базовый iPhone 18, второе поколение iPhone Air и специальный iPhone к 20-летию серии.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир". 

Вас также могут заинтересовать новости: