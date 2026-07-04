Apple остановила разработку устройства, которое должно было 'изменить мир'

Хотя Apple официально никогда не подтверждала разработку AirPods Pro со встроенными камерами, слухи о таком устройстве циркулируют еще с 2024 года.

Apple приостановила разработку одного из самых амбициозных гаджетов, который внутри компании называли "способным изменить мир". Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдеров.

Речь идет о наушниках AirPods со встроенной камерой. Разработка девайса велась около четырех лет, а их выпуск ранее ожидался весной 2026 года. Однако сроки были сдвинуты из-за отставания компании в технологиях ИИ – нужный софт для новинки просто не готов.

Изначально в ножки наушников хотели встроить компактные камеры, которые бы сканировали все вокруг и передавали данные об окружающей обстановке Siri. Пользователь мог бы прямо на ходу спрашивать у Siri, что за предметы перед ним, получать подробные пошаговые подсказки при навигации и контекстные напоминания.

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Кроме того, данная технология была призвана помочь людям с нарушением зрения, обнаруживая препятствия на их пути. А чтобы никто не переживал за слежку, Apple планировала оснастить гаджет светодиодным индикатором – он бы загорался, когда камера работает.

Согласно источнику, еще весной наушники AirPods Pro с "камерами" были почти готовы к запуску в производство, а топ-менеджер Apple Джон Тернус обещал подчиненным, что это устройство способно изменить мир. Пока неизвестно, сможет ли Apple в ближайшее время разработать достаточно продвинутый искусственный интеллект, подходящий для этих наушников.

Ранее источники Bloomberg узнали, что Apple представит сразу шесть новых iPhone в 2027 году. Ожидаются базовый iPhone 18, второе поколение iPhone Air и специальный iPhone к 20-летию серии.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

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