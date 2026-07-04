Расскажу о настоящей сенсации в мире украинских финансов. Совладельцы группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Макар Пасенюк, Константин Стеценко и Валерия Гонтарева фигурируют в расследовании Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований (ГБР). Правоохранители изучают возможную причастность финансистов к государственной измене, а Гонтарева упоминается в деле о возможном злоупотреблении служебным положением.

Важно отметить: на данный момент никому из них не предъявлено подозрение. То есть дело пока открыто по факту. Причастность представителей ICU – это пока что активная версия следствия. Тем не менее, по мнению суда, дело является достаточно "крепким". Не исключено, что после выполнения международных запросов подозрение может быть предъявлено.

Немного фактов. Дело №62025000000000954 было возбуждено 23 сентября 2025 года. Следственная группа на удивление большая. Вместо типичных 1–2 следователей в нее входят 13 сотрудников ГБР и 5 прокуроров разных уровней, включая старших прокуроров различных департаментов, что можно считать признаком серьезного дела.

Видео дня

В официальных документах фигурируют Пасенюк, Стеценко, Гонтарева и многочисленные компании в Украине, на Кипре и Британских Виргинских островах (BVI), входящие в состав группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU). Например, среди них очень известны ICU Trading, ICU Holdings, ICU Investment Management, CIS Opportunities Fund и АО "Банк Авангард" (всего – более десятка структур). Следователи изучают их возможную причастность к финансовым отношениям с представителями Российской Федерации, а также к злоупотреблению властью с целью наживы.

Краткая хронология такова. Дело было возбуждено в сентябре 2025 года. 11 и 12 декабря Печерский суд вынес два решения – условно, "малое" и "большое". Они построены по одной схеме, но касаются несколько разных эпизодов. В частности, наложен арест на часть имущества ICU, признанного вещественным доказательством по делу.

На основании этих решений суда 8–9 января 2026 года дело вышло за пределы Украины. Офис генерального прокурора разослал официальные запросы о международной правовой помощи в правоохранительные органы Нидерландов, Кипра и Британских Виргинских островов.

В них прокуроры попросили предоставить Украине финансовую отчетность компаний и другие необходимые данные, а также просили иностранных коллег сохранить конфиденциальность. Помимо прочего, ОГП заверили, что дело не носит политический характер. Это важная оговорка, ведь защита всегда использует тему политических преследований, чтобы заблокировать международные расследования.

Запросы о международной правовой помощи отнюдь не случайны. Я уже не в первый раз рассказываю о деятельности современных финансовых групп, которые успешно избегают уголовного преследования благодаря работе сразу в нескольких юрисдикциях. Суды одной страны иногда не вправе выносить решения по эпизодам, произошедшим в другой стране. Уверен, что ICU виртуозно использует эти механизмы. Работа одновременно через Великобританию, Швейцарию, Кипр и Британские Виргинские острова долгие годы надежно скрывала операции, которые группа проводила в отношении клиентов. Возможно, именно поэтому позиция Офиса генерального прокурора была предельно ясной: получение информации из других стран прокуратура считала необходимым для полноценного расследования уголовного дела.

ОБЛИГАЦИИ LPN

Есть еще один важный аспект запроса, адресованного именно властям Нидерландов. По обращению Офиса Генерального прокурора Печерский суд в декабре 2025 года наложил частичный арест на облигации Loan Participation Notes (LPN), принадлежащие ICU и выпущенные нидерландской компанией EMIS Finance B.V. А в январе ОГП направил запрос в Нидерланды, чтобы собрать больше сведений об эмитенте и ценных бумагах, принадлежащих конкретно ICU.

Запросы – это не исполнение ареста за рубежом (он уже наложен украинским судом), а сбор доказательств относительно корпоративных документов, транзакций, голосования, реструктуризации и других моментов.

В частности, в запросе речь идет о двух выпусках: Series 26 Notes (на $42,628 млн) и Series 31 Notes (на $49,023 млн). Я писал о них, рассказывая о скандале с участием ICU. До войны облигации продавались VIP-клиентам "Сенс Банка Украина", поскольку обеспечивали доходность в валюте выше, чем по депозитам. После полномасштабного вторжения банк был национализирован, и облигации "зависли". Доходы по ним формировались за счёт возврата кредитов "Сенс Банку", а государство отказалось платить по долгам бывших владельцев. Тем не менее, EMIS Finance B.V. пообещала погасить долги. Реструктурировать удалось все транши, кроме двух. Именно здесь начинается история об ICU.

Группа владеет большинством ценных бумаг тех самых двух серий (26 и 31), на которые наложен арест. ICU отказались от реструктуризации и, по сути, из-за них владельцы более мелких пакетов не могут реструктуризировать свои ценные бумаги. Миноритариев оказались в заложниках. Я предполагаю, что ICU хотела "вытеснить" несвободных партнеров, скупив у них облигации с большим дисконтом, а уже после этого провести реструктуризацию и вернуть себе все $91 млн. Довольно типичная для ICU практика. Но пока что она не увенчалась успехом. Наоборот, очень похоже, что миноритариев начали создавать проблемы группе. Это дело – возможно, один из таких кейсов.

По моим данным, юристы ICU узнали о запросах ОГП и пытались "сбить" решения Печерского суда, на основании которых эти запросы были сделаны. Тактика довольно разумная, ведь их раскрытие привело бы к утечке большого количества конфиденциальной информации. В чем-то им удалось. В марте 2026 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ICU Trading LTD и отменил "незначительное" решение Печерского районного суда от 11 декабря 2025 года. Суд отказал прокурору в наложении ареста на облигации LPN-26, LPN-29 и LPN-31 эмитента E.M.I.S. Finance B.V. Таким образом, первоначальный арест ценных бумаг, наложенный "малым" решением, был полностью отменен.

Получив это решение, юристы ICU пытались "сбить" международные запросы от Офиса Генерального прокурора. Однако им это не удалось. Во-первых, "большое" решение Печерского суда от 12 декабря – устояло в апелляции. Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию ICU Trading LTD. Арест облигаций был подтвержден (включая запрет на участие в реструктуризации и корпоративных событиях).

"Коллегия судей считает, что приведенные в ходатайстве прокурора доводы о наложении ареста на ценные бумаги – облигации – были проверены судом первой инстанции, изучены материалы судебного разбирательства, а также выяснены обстоятельства, имеющие значение при решении вопроса об аресте имущества, и приходит к выводу, что указанных доводов вполне достаточно для подтверждения наличия оснований, предусмотренных ст. 167 УПК Украины для наложения ареста на имущество", – считали судьи.

Во-вторых, по моим сведениям, после вынесения Печерским районным судом постановления 11 декабря 2025 года об аресте LPN, Офис генпрокурора понял, что "малое" решение – в определенном смысле "дефектное", и поэтому сразу же обратился в Печерский суд за вторым постановлением, что является нормальной практикой для защиты государственных интересов. И именно поэтому Офис генерального прокурора не поддерживал "незначительное" решение в апелляции, но отстоял "важное". А главное, суд признал, и апелляционная инстанция это подтвердила, что облигации LPN соответствуют критериям ст. 170 УПК Украины как имущество, связанное с преступлением. Кроме того, суд признал связь с преступлением достаточной даже на стадии, когда никому еще не вручено подозрение.

Поэтому отменить арест облигаций не удалось, и международные запросы ГПП продолжают действовать.

ОФИС ГЕНПРОКУРОРА ОТЗЫВАЕТ ЗАПРОСЫ?

В июне 2026 года, после нескольких месяцев напряженной работы, появился странный слух. Возможно, Офис генерального прокурора отозвал один или несколько своих запросов.

Как так получилось, что Офис генерального прокурора сначала направляет официальные международные запросы, просит предоставить массу закрытой информации, подтверждает арест бумаг ICU, но буквально через несколько месяцев фактически отказывается от собственной позиции?

Точного ответа на этот вопрос я не знаю. Ситуация выглядит крайне интригующе. Особенно если учесть, что это политически чувствительное дело. В деле фигурируют бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева и руководители ICU, которые поддерживали контакт с окружением как минимум двух президентов Украины.

Из рациональных версий – возможно, речь идет о техническом процессе, в рамках которого Офис генерального прокурора должен отозвать предыдущий запрос, чтобы сразу же направить новый. Предполагаю, что это связано с апелляцией на решение Печерского суда. Вторая рациональная версия – что отзыв является частичным.

Но также возможно, что разгадка интриги типично украинская. Невольно навязывается аналогия. После победы Евромайдана именно Генпрокуратура (ее возглавлял тогда представитель "Свободы" Олег Махницкий) "слила" дела окружения Виктора Януковича, тем самым позволив фигурантам уйти с деньгами.

Не секрет, что украинские правоохранительные органы практикуют создание проблем с целью их последующего решения. В описываемом случае в финансовых кругах пошли слухи, что представителям ICU поступило предложение закрыть вопрос за деньги через ГП. В рассказах фигурировали то 200 тысяч долларов, то 500 тысяч долларов (хотя обе эти цифры выглядят заниженными, учитывая размах дела и масштаб фигурантов). Взамен им якобы предлагали "приостановить" дело или даже полностью сорвать его. Ходили слухи, что предложение поступило от определенных сотрудников Офиса генерального прокурора, которые якобы действовали от имени главы ведомства Руслана Кравченко.

Совершенно очевидно, что это просто слухи. Есть ли у них под собой основание – не уверен. Я регулярно слышу нечто подобное, когда речь идет о расследованиях в отношении влиятельных лиц. Поэтому предлагаю вам иметь такую версию в виду, но не воспринимать её как доказанный факт. Хочется верить, что новый генеральный прокурор Руслан Кравченко всё-таки "не гнется и не ломается", что он вернёт доверие к органам прокуратуры, как и обещал Верховной Раде. Проще говоря, не хочется однажды обнаружить в этом деле признаки банальной коррупции.

Повторюсь, на данный момент последовательность событий выглядит странно. Сначала следователи возбудили дело, в котором фигурируют лица, более 12 лет считавшиеся неприкосновенными. Затем направили международные запросы сразу в несколько стран, иностранные органы начали работать по этим запросам. А теперь появилась информация об отзыве запросов.

Если первоначальные запросы были обоснованными, почему их отзывают? Если они были необоснованными, почему их вообще направляли в Нидерланды, на Кипр и Британские Виргинские острова? Если удалось получить информацию, почему решили пойти на попятную?

ЭПИЗОД 1. ОТНОШЕНИЯ С РФ

Приведу подробности этого дела и поделюсь предположениями о том, почему могло начаться расследование против ICU.

Главная линия, которую расследует ОГП, – существовал ли факт противозаконного сотрудничества Пасенюка, Стеценко и Гонтаревой с россиянами. Следователи предполагают, что он имел место, и фигуранты с целью обогащения могли умышленно совершать действия, наносящие ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Детали, которые вызвали интерес следователей, можно узнать из "малого" и "большого" решений Печерского суда Киева, на основании которых следователи впоследствии рассылали запросы. Эти решения были приняты в декабре 2025 года. Вот несколько цитат, которые звучат пугающе конкретно:

(1) "Группа компаний "Инвестиционный капитал Украина" имеет устойчивую финансовую связь с финансовыми компаниями страны-агрессора РФ, начиная с момента своего основания, и продолжает её, несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию в отношении Украины и введенные национальные и международные санкции".

(2) "Группа компаний "Инвестиционный капитал Украина" имеет устойчивые финансовые связи с финансовыми компаниями страны-агрессора РФ, начиная с момента своего основания, и продолжает их поддерживать. Несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию в отношении Украины и введенные национальные и международные санкции. Так, по состоянию на 2014 год владельцем 22,74 % компании ICU Holdings Limited была нерезидентная компания Cordova Management Ltd, владельцем которой является Улютина Г.О., супруга заместителя председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрия Соловьева, а компания Quillas Equities, которая также принадлежит последнему, предоставляла многомиллионные займы Keranto Holdings Ltd, которая, в свою очередь, находится под контролем Пасенюка М.Ю. и Стеценко К.В.".

(3) "В конце февраля 2018 года компания Homelic Holdings Ltd, находящаяся под контролем Пасенюка М.Ю. и Стеценко К.В., стала владельцем 35,02 % компании Burger King Russia (Cyprus) Ltd, продавцом пакета выступила структура ВТБ. Учредителем Xomeric Holdings Ltd выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрированная на тех же островах компания ICU Investment Management Ltd. Компания Burger King Russia (Cyprus) Ltd является владельцем сети заведений общественного питания в стране-агрессоре – РФ – и уплачивает налоговые платежи, за счет которых финансируется вооруженная агрессия против Украины".

А вот одна из цитат, взятая из запроса Офиса Генерального прокурора о международной правовой помощи в адрес Королевства Нидерландов:

(4) "Есть основания полагать, что начиная с 2014 года и по настоящее время, Гонтарева В.О., Стеценко К.В., Пасенюк М.Ю. и другие неустановленные на данный момент граждане Украины умышленно и по предварительному сговору, с целью собственного обогащения, совершают действия, наносящие ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, которые заключаются в экономическом взаимодействии с компаниями, подконтрольными резидентам государства-агрессора и лицам, находящимся под санкциями, владении компаниями, которые осуществляют свою деятельность и уплачивают налоги на территории Российской Федерации, тем самым оказывая стране-агрессору – Российской Федерации, её организациям и их представителям – помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Возможно, я ошибаюсь, но такие формулировки предполагают довольно жесткую линию поведения правоохранительных органов. Санкции СНБО в отношении отдельных украинских граждан принимались на основании гораздо меньшего набора предположений, поэтому даже удивительно, что против владельцев ICU (бывших и нынешних) их до сих пор не ввели. Тем более удивительно, что Офис генерального прокурора, возможно, снял обвинения.

Хочу отметить: если исходить из публикаций в СМИ за долгие годы, то факты сотрудничества ICU с россиянами – широко известны. Даже удивительно, что следствие было возбуждено лишь в сентябре 2025 года. В частности, владение Burger King Russia – это официальная история, а семья топ-руководителя ВТБ когда-то была совладельцем группы. Другое дело – доказать, что эти контакты сохранились после полномасштабного вторжения. Но и здесь не все однозначно.

Например, широко известно, что ICU сотрудничала с подпадающим под санкции российским олигархом Константином Григоришиным. В январе 2015 года ICU купила 25% акций "Винницаоблэнерго". На тот момент россиянину уже принадлежал пакет в 72% акций "Винницаоблэнерго".

Аукцион очень напоминал продажу в нужные руки, а перепродажа ICU напоминала очистку актива на случай судебных исков или отмены приватизации. Поэтому существовало мнение, что 25% "Винницаоблэнерго" отошли в пользу Константина Григоришина. Хотя существовала и другая версия. Она утверждала, что пакет перешел к Петру Порошенко в обмен на неприкосновенность остальных бизнесов Григоришина.

После полномасштабного вторжения СНБО отобрала у Григоришина "Запорожтрансформатор" и "Турбоатом", однако, как ни странно, не затронула его пакеты акций в шести облэнерго. Персональные санкции против самого Григоришина СНБО ввела лишь 19 января 2025 года. СМИ писали о блокировке, которая откроет путь к конфискации. Однако, по факту, никакой блокировки нет. Компания "Винницаоблэнерго" не находится под санкциями, не арестована и не конфискована. Тем более нет дел по факту сотрудничества Григоришина и ICU. Хотя этот факт – доказан.

Как видим, все эти операции происходили на грани. Я предполагаю, что получение засекреченных документов и финансовой отчетности из Нидерландов, Британских Виргинских островов и Кипра могло бы выявить новые факты, не в пользу ICU.

ЭПИЗОД 2. ГОНТАРЕВА

Валерия Гонтарева может похвастаться устойчивой базой "фанатов" в Украине. Она возглавляла Нацбанк с 2014 по 2018 год и за эти четыре года прославилась как автор "банкопада", стоившего жизни половине всех банков Украины. У десятков тысяч людей навсегда "сгорели" сбережения на депозитах, компании потеряли буквально миллиарды, а экономика получила мощный удар под дых. Главное, чего так и не смогли понять владельцы банков и их клиенты, – зачем? Зачем было устраивать эту показательную гильотинировку? Действия, которые сама Валерия Алексеевна назвала "очисткой", отбросили Украину на много лет назад в экономическом развитии.

Когда Гонтарева получила предложение занять пост главы НБУ, она демонстративно продала свою долю в группе "Инвестиционный капитал Украина". Решение, наверное, было сложным, ведь в то время она фактически руководила ICU, а среди клиентов были окружение Януковича и Порошенко. Многие предполагали, что продажа акций была лишь видимостью ухода из бизнеса. Но вплоть до 2025 года казалось, будто развод был честным, пока не появилось совместное расследование ОГП и ДБР.

Снова цитата из решения Печерского суда:

(5) "По данным следствия, Гонтарева В.О. продолжала осуществлять фактический контроль над деятельностью указанных компаний и использовать их для получения неправомерной выгоды для себя. В ходе досудебного расследования установлено, что с момента создания группы компаний "Инвестиционный капитал Украина" ее деятельность системно финансировалась структурами, связанными с Российской Федерацией и ее руководством, в частности Внешторгбанком России (ВТБ Банк / VTB Bank)".

Похоже, у следователей есть основания предполагать, что Гонтарева всё-таки не разорвала связи с ICU после того, как возглавила НБУ.

Есть еще две линии, по которым следствие проверяет версию о ее возможной причастности к злоупотреблению служебным положением. Звучит несколько дико, но таковы юридические тонкости. Формально бывшая глава НБУ не является подозреваемой, хотя многие жертвы "банкопада" этого хотели бы.

Пока что формулировки следствия достаточно общие. Я выделил две линии.

Первая – это возможная причастность Гонтаревой к выдаче стабилизационных кредитов банкам во время "банкопада". Я не знаю, стабкредиты каким именно банкам следователи считают похищенными. Но, учитывая высокую смертность банков в тот период, вариантов может быть несколько.

(6) "Имеются обоснованные основания полагать, что Гонтарева В.О., находясь в должности председателя правления Национального банка Украины, злоупотребляя служебным положением, действуя вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды для себя и других физических и юридических лиц в течение 2014–2018 годов способствовала незаконной выдаче стабилизационных кредитов коммерческим банкам".

Вторая линия обвинения – возможная причастность к отмыванию денег и хищению бюджетных средств, правда, без подробностей.

(7) "Досудебное расследование проводится в отношении правления Национального банка Украины, которое под руководством Гонтаревой В.О. в течение 2014–2018 годов, по предварительному сговору должностными лицами группы компаний "Инвестиционный капитал Украина" (Investment Capital Ukraine или ICU) использовало служебное положение вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды для себя путем создания условий и обеспечения системного функционирования масштабных схем хищения бюджетных средств и легализации доходов, полученных преступным путем".

Обе эти формулировки выглядят довольно классическими для Украины. Они часто встречаются в жизни недавно уволенных чиновников и обычно являются приглашением к сближению с правоохранителями. Я не помню практически ни одного случая, когда бы суд посадил кого-либо из фигурантов. Обычно такие дела "сливаются" по соглашению со следователями после истечения срока исковой давности. Однако есть важное "но": несмотря на отсутствие окончательного приговора, экс-чиновнику предстоит несколько лет ходить на допросы и судебные заседания.

Но вот что стоит отметить. Гонтареву освободили уже давно, и долгие годы правоохранители красноречиво молчали в её адрес. Кроме того, я напомню о первой линии, которую изучает следствие в отношении ICU, – сотрудничестве с россиянами. Напомню, что бывший заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев был другом Гонтаревой, а его жене принадлежала четверть ICU.

Даже если дело не дойдет до судебного приговора, факты крайне удобны для авторов санкций СНБО. Если на это будет политическая воля, совладельцы ICU – бывшие и нынешние – рискуют попасть в списки.

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?

В делах, связанных с влиятельными политиками и бизнесменами, это всегда ключевой вопрос. Долгие годы группа ICU оставалась буквально невидимой для правоохранительных органов. Дела против совладельцев группы либо не возбуждались вовсе, либо закрывались быстро и безболезненно.

Например, дело о банкротстве "Брокбизнесбанка". По нему до сих пор преследуют многих известных в прошлом людей, включая банкиров. А вот дело в отношении ICU – его быстро закрыли.

Другой пример – дело "Роттердам+". По этому резонансному делу даже проводился обыск в офисе группы, однако довольно быстро следствие свернули.

Третий пример. Уже долгие годы существует загадочное дело №52019000000000044 от 18.01.2019. О чем оно, я не знаю, ведь оно "приостановлено". Подозреваю, что существует некая договоренность.

Пожалуй, единственное исключение из счастливой череды закрытых расследований – это дело о миллиарде, присвоенном через банк "Авангард". Пасенюк и Стеценко присвоили себе 949 млн грн процентов, которые заработали, обращая замороженные активы "Сбербанка Украина" – "дочки" российского "Сбера". Пасенюк и Стеценко решили не возвращать эти проценты государству, а поделить между собой. Похоже, при этом они проигнорировали таблицу деления, которая в этой ситуации была бы весьма кстати.

Им дали шанс расстаться по-хорошему. Кабмин и НБУ предложили перевести присвоенные деньги на счета United24. Когда же Пасенюк и Стеценко отказались, а вместо этого выплатили себе дивиденды почти на миллиард гривен, НБУ применил к ним жесткие санкции, включая отстранение от управления банком "Авангард". ICU проиграли суды и уже много месяцев пытаются продать свой банк, чтобы спасти его от ликвидации (дело не сдвигается с места). К тому же Кабмин подал на них в суд и стремится обязать их вернуть около $47,5 млн.

Казалось бы, дела обстоят плохо. Но это не так. Вплоть до сентября 2025 года не было громких дел против ICU, Пасенюка, Стеценко и Гонтаревой – словно они были под защитой. Им не упоминали ни о сотрудничестве с Януковичем, ни об обслуживании Порошенко, ни о контактах с россиянами и лицами, подпадающими под санкции, ни о странных схемах вроде шантажа владельцев LPN-облигаций.

В некотором смысле неудивительно, что следствие отзывает запросы о международной правовой помощи. Хотя это было бы крайне нелогично, раз уж дело возбуждено.

Возможно, ICU попытаются разыграть версию о том, что против них организовано политическое преследование. Мол, дело против Пасенюка и Стеценко – это этап на пути к преследованию Порошенко. Такая трактовка была бы удобна и самому "Седовласому", и владельцам ICU. Но она верна лишь отчасти. На самом деле против Порошенко достаточно эпизодов и без показаний владельцев группы. Да, эти показания дали бы свой эффект, однако вовсе не стали бы откровением.

Я предполагаю, что дело против ICU представляет собой нечто среднее между преследованием Порошенко и расследованием злоупотреблений одной из самых известных украинских финансовых групп. То есть следователи не совсем лгали, когда писали в обращении к властям Нидерландов, Британских Виргинских островов и Кипра, что дело не имеет политических мотивов. Такая половинчатость вовсе не умаляет значимости расследования.