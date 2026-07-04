Беременная экс-участница 'ВИА Гры' раскрыла пол будущего ребенка (видео)

33-летняя певица ждет первенца.

Украинская певица и бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, которая беременна первенцем, рассекретила пол будущего ребенка.

В своем Instagram исполнительница опубликовала видео с камерного гендер-пати, которое они с мужем устроили на побережье моря.

"Это…", - интригующе подписала певица ролик.

Видео дня

И начинка торта, который пара разрезала на видео, показала, что супруги ждут девочку.

В комментариях пользователи поздравили Кожевникову с такой новостью:

"Поздравляю, прекрасные", "Юху, я радуюсь", "Ура, поздравляю", "Будет маленькая булочка", "Класс!", "Я чувствовала", "Поздравляю с маленькой принцессой".

Отреагировала на публикацию и экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова.

"Девочка! Я так и знала", - написала она в комментариях.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Анастасия Кожевникова объявила о своей первой беременности.

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