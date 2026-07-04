Беременная экс-участница 'ВИА Гры' раскрыла пол будущего ребенка (видео)

Украинская певица и бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, которая беременна первенцем, рассекретила пол будущего ребенка.
В своем Instagram исполнительница опубликовала видео с камерного гендер-пати, которое они с мужем устроили на побережье моря.
"Это…", - интригующе подписала певица ролик.
И начинка торта, который пара разрезала на видео, показала, что супруги ждут девочку.
В комментариях пользователи поздравили Кожевникову с такой новостью:
"Поздравляю, прекрасные", "Юху, я радуюсь", "Ура, поздравляю", "Будет маленькая булочка", "Класс!", "Я чувствовала", "Поздравляю с маленькой принцессой".
Отреагировала на публикацию и экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова.
"Девочка! Я так и знала", - написала она в комментариях.
Напомним, ранее УНИАН писал, как Анастасия Кожевникова объявила о своей первой беременности.