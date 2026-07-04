Зная некоторые хитрости о хранении кофе, можно сохранить его аромат и вкус.

Люди, которые регулярно пьют кофе, знают, что продукт в зернах неумолимо растет в цене - сейчас в Украине стоимость варьируется от 300 до 1700 грн за килограмм в зависимости от качества и сорта зерен, производителя, а также торговой сети. Тем не менее, кофе все равно покупают, и для того, чтобы продлить вкус и аромат будущего напитка, необходимо знать, как хранить кофе в зернах максимально долго.

Как хранить кофе в зернах в домашних условиях

Автор издания Serious Eats Джесси Рауб пишет, что он провел собственные исследования и тесты, а также поговорил с двумя экспертами из кофейной индустрии, чтобы выяснить, сколько можно хранить кофе в зёрнах и как правильно это делать, если хочется сохранить уникальные свойства, вкус и аромат продукта.

Рауб ссылается на исследования, опубликованные в справочнике Specialty Coffee Association, SCA, где сказано, что даже при правильном хранении за 2-3 недели кофе потеряет до 40 химических соединений, благодаря которым зерна имеют такой аромат и вкус, так что, покупая продукт в супермаркетах, мы в любом случае получаем уже не настолько свежие зерна, как хотелось бы. Кроме того, если кофе долго лежит в супермаркете в пачке, он начинает выветриваться, масла внутри зерен окисляются, из-за чего напиток в итоге может стать горьковатым на вкус. Именно поэтому Рауб рекомендует покупать только свежеобжаренный кофе и всегда смотреть на дату обжарки, которая указана на пачке.

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В зависимости от нее можно понять, для каких целей использовать те или иные зерна:

2–5 дней после обжарки - только для эспрессо;

1–2 недели после обжарки - пик вкуса, можно заваривать дома;

2–4 недели после обжарки - некоторые ароматы исчезают, но кофе по-прежнему вкусный;

1–3 месяца после обжарки - можно заваривать ежедневно, если правильно хранить.

Джеймс Хоффманн, совладелец компании Square Mile Coffee Roasters в Великобритании подсказал, как хранить кофе в домашних условиях - он советует класть пачку с зернами в морозильную камеру. Он считает, что такой подход поможет сохранить свежесть кофе в течение нескольких месяцев. Эксперты Specialty Coffee Association, SCA согласны с его мнением - в ходе своих исследований они обнаружили, что резкое снижение температуры помогает сохранить ароматические соединения и замедлить процесс "черствения" зерен. Тем не менее, замораживать стоит лишь тот кофе, который вы не планируете пить в ближайшее время, потому что если постоянно доставать пачку из морозилки, а затем класть ее обратно, увеличится уровень влажности, и зерна начнут плесневеть или черстветь.

Триш Ротгеб, руководитель отдела качества кофе в Wrecking Ball Coffee RoastersSpecialty, а также Джеймс Хоффманн и эксперты Coffee Association, SCA также сказали, что кофе, который хранится в вакуумной упаковке дольше сохраняет свежесть, чем тот, который находится в банке. Автор статьи Джесси Рауб проверил это утверждение, купив две упаковки кофе, обжаренного в один и тот же день, но в разной таре - в пачке и в банке.

Оказалось, что при заваривании вкус и аромат были практически идентичными, но в сухом виде аромат кофе из банки был практически неощутимым. По мнению Рауба, преимущество вакуумного пакета почувствуют лишь люди, которые пьют кофе редко, так как молотые зерна в банке быстрее потеряют аромат. Но если вы завариваете напиток каждый день, разницы, скорее всего, не почувствуете, так что, в этом случае нужно отталкиваться от собственных привычек.

Такие интересные наблюдения и итоги экспериментов показывают, как лучше хранить кофе в зернах, и, кроме того, Рауб подметил, что молоть зерна заранее нет необходимости - лучше сделать это сразу перед приготовлением напитка. Хоффманн и Ротгеб подтвердили это, добавив, что молотый кофе следует хранить в герметично закрытом контейнере и использовать как можно скорее, если вы намололи его слишком много.

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