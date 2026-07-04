На дне океана нашли редкий Ford: как он туда попал 80 лет назад

В ходе исследования затонувшего авианосца USS Yorktown ученые обнаружили автомобиль Ford, который пролежал на глубине более 5200 метров со времен Второй мировой войны.

В ходе исследования затонувшего американского авианосца USS Yorktown ученые сделали неожиданное открытие. На глубине более 5 километров они обнаружили автомобиль Ford Super Deluxe "Woody" 1941 года, который пролежал на корабле со времён Второй мировой войны. О необычной находке сообщила NOAA Ocean Exploration.

Экспедиция исследовала обломки USS Yorktown в апреле 2025 года с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата Deep Discoverer.

Сначала камеры зафиксировали в темноте лишь две блестящие хромированные детали. Когда аппарат приблизился, исследователи поняли, что перед ними – старинный автомобиль.

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После анализа специалисты установили, что это Ford Super Deluxe "Woody" 1941 года выпуска.

Почему автомобиль оказался на военном корабле

USS Yorktown был одним из самых известных американских авианосцев Второй мировой войны. Он участвовал в сражении в Коралловом море и сражении за Мидуэй, а 7 июня 1942 года затонул после атаки японской подводной лодки.

Исследователи предполагают, что автомобиль принадлежал военно-морской верфи Перл-Харбора. Вероятно, его погрузили на корабль во время срочного ремонта авианосца после боев, а впоследствии он так и остался на борту.

На передней части автомобиля удалось разглядеть надпись "SHIP SERVICE". Нижняя строка повреждена, однако специалисты считают, что там могло быть написано "CV-5 NAVY" или "US NAVY". Обозначение CV-5 было официальным номером авианосца USS Yorktown.

Что еще нашли на затонувшем корабле

В ходе экспедиции исследователи также впервые полностью задокументировали большую настенную фреску в одной из шахт лифта авианосца, которая рассказывает об истории его службы.

Кроме того, на ангарной палубе обнаружили несколько пикирующих бомбардировщиков Douglas SBD Dauntless. Один из самолетов лежал колесами вверх и до сих пор имел подвешенную авиабомбу, которую так и не успели использовать.

Старший морской археолог NOAA Фил Гартмайер назвал находку Ford неожиданной страницей истории, которая может помочь лучше понять, как гражданские автомобили использовались на военных кораблях во время Второй мировой войны.

По его словам, это не просто редкий автомобиль, а настоящая "капсула времени", которая более 80 лет оставалась нетронутой на дне океана.

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