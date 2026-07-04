В некоторых случаях советское свидетельство о рождении необходимо заменить.

У многих украинцев до сих пор хранятся документы, выданные еще во времена СССР. Хотя с момента распада Советского Союза прошло уже более трех десятилетий, некоторые из них не утратили юридическую силу. Вместе с тем есть ситуации, когда использовать такие документы уже нельзя. Разберемся, действительно ли свидетельство о рождении СССР и когда его нужно обязательно заменить на украинское.

Нужно ли менять советское свидетельство о рождении - общее правило

Согласно статье 19 Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния", замена свидетельства о рождении СССР в Украине требуется прежде всего в тех случаях, когда документ имеет существенные повреждения, такие как неразборчивость текста из-за износа или выцветания, отсутствие страниц, а также если он утерян, уничтожен либо содержит ошибки, требующие официального исправления.

Кроме того, новое свидетельство необходимо получить при внесении изменений в запись о рождении – например, при изменении имени, фамилии, отчества, даты или места рождения на основании решения суда или иных предусмотренных законом обстоятельств.

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Таким образом, нужно ли менять свидетельство о рождении СССР в Украине, зависит от состояния и годности физического документа, а вот делать это только из-за того, что оно было выдано до провозглашения независимости Украины, не обязательно.

Для получения повторного свидетельства можно обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС), независимо от места регистрации, либо воспользоваться услугами центров предоставления административных услуг (ЦНАП).

При обращении нужно предъявить удостоверение личности и старое свидетельство (при наличии). Причем в случае подачи заявления через представителя потребуется дополнительный документ, подтверждающий его полномочия.

После проверки данных заявителю выдадут новое свидетельство о рождении украинского образца.

В итоге, понять, действительно ли старое свидетельство о рождении, можно по тому, в каком состоянии оно находится и насколько точна содержащаяся в нем информация.

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