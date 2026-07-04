Турецкий истребитель KAAN может не взлететь: США блокируют программу

В Палату представителей США внесли резолюцию, которая может заблокировать поставки американских двигателей для турецкого истребителя KAAN.

В Конгрессе США внесли законопроект, предусматривающий блокировку экспорта американских авиационных двигателей для перспективного турецкого истребителя пятого поколения KAAN. В случае принятия документа реализация программы может существенно замедлиться, ведь в настоящее время самолет зависит от двигателей американского производства, сообщают Defense Express и Ekathimerini.

Совместную резолюцию в Палату представителей США внесла конгрессвумен от Демократической партии Дина Титус.

Документ предусматривает блокировку продажи Турции двигателей F110-GE-129E/F и сопутствующих услуг по их интеграции в истребители KAAN. Общая стоимость потенциальной сделки оценивается в 700 миллионов долларов.

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Обосновывая свою инициативу, Титус заявила, что Турция "неоднократно угрожала военными действиями против союзников по НАТО и других стран-партнеров на Ближнем Востоке".

Чтобы решение вступило в силу, его должны одобрить Палата представителей и Сенат, после чего документ должен подписать президент США.

Без американских двигателей программу могут отложить на годы

В настоящее время турецкая программа KAAN критически зависит от американских двигателей F110, поскольку собственный силовой агрегат TF35000 еще находится на стадии разработки.

Ожидается, что первые 20 истребителей, которые уже заказала Анкара, будут оснащаться именно американскими двигателями. Переход на турецкие TF35000 пока запланирован только на 2032 год.

По мнению аналитиков, в случае запрета на экспорт двигателей реализация программы KAAN может задержаться как минимум на несколько лет.

В то же время шансы на успешное принятие резолюции пока оцениваются как невысокие, поскольку её автором является представительница Демократической партии.

Кроме того, в последние годы США и Турция постепенно возобновляли сотрудничество в сфере боевой авиации. В частности, в 2024 году стороны договорились о продаже Анкаре 40 истребителей F-16 Block 70.

В Defense Express также напоминают, что само рассмотрение Вашингтоном возможности экспорта двигателей для KAAN стало фактическим ослаблением ограничений, введенных после закупки Турцией российских зенитных комплексов С-400.

Истребитель KAAN – последние новости

Как сообщал УНИАН, после нескольких лет неопределенности Испания, похоже, окончательно отказалась от закупки американских F-35 производства Lockheed Martin. Мадрид в настоящее время рассматривает возможность приобретения турецких истребителей пятого поколения KAAN.

В то же время генеральный директор турецкой компании Turkish Aerospace Industries Мехмет Демироглу заявил, что ожидается заказ на сотни турецких истребителей пятого поколения KAAN.

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