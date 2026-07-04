НАТО должно готовиться к худшему сценарию с Россией, – президент Латвии

Альянс должен быть готов к возможному обострению ситуации со стороны России и укреплять не только оборонные бюджеты, но и реальный военный потенциал.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО должно быть готово к сценарию, при котором Россия продолжит эскалацию и перейдет к открытому противостоянию с Альянсом.

Об этом глава латвийского государства заявил в интервью DW. По словам Ринкевичса, страны-члены Альянса должны четко дать понять Москве, что нападение на НАТО будет иметь серьезные последствия.

"Если Россия бросит вызов НАТО, то ответ блока будет соразмерным", – подчеркнул президент Латвии.

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Он также подчеркнул, что достижение справедливого мира в Украине невозможно без активного участия европейских государств. Кроме того, Ринкевичс заявил, что вступление Украины в Европейский Союз отвечает интересам Европы, в частности с точки зрения безопасности.

Президент Латвии обратил внимание на то, что даже запланированное увеличение оборонных расходов до 5% ВВП не гарантирует необходимого уровня безопасности.

По его словам, проблема заключается не только в финансировании, но и в реальном наращивании военного потенциала.

"Деньги очень важны, но необходимо иметь вооружение, ракеты и технику, которые можно приобрести на эти бюджетные средства", – отметил он.

Отдельно Ринкевичс подчеркнул, что США остаются незаменимым партнером Европы в сфере обороны, независимо от политических заявлений отдельных европейских лидеров.

Накануне саммита НАТО

Напомним, в ходе саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Турции, союзники пообещали выделить 70 миллиардов евро на сделки по вооружению и помощь Украине. Отмечалось, что Соединенные Штаты не будут участвовать в этом конкретном пакете финансирования.

Накануне саммита НАТО в Анкаре Украина призвала союзников зафиксировать в итоговой декларации ее новую роль в евроатлантической системе безопасности, которая заключается в том, что Киев сегодня является не только получателем помощи от Альянса, но и вносит собственный вклад в безопасность стран-членов НАТО.

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